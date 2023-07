Monica Iacob Ridzi incurajeaza sportul, la patinoar

Ministrul Tineretului si Sportului, Monica Iacob Ridzi, a patinat sambata seara impreuna cu niste copii la un patinoar din Petrosani si sustine ca in timpul mandatului sau va incuraja in permanenta tanara generatie sa faca multa miscare.

Ministrul a patinat cateva minute, pentru a incuraja practicarea sportului de masa, sambata seara, la un patinoar din Petrosani insotita de sotul sau, primarul localitatii, Tiberiu Iacob Ridzi, informeaza Agerpres.

Monica Iacob Ridzi spune ca una dintre dorintele sale pentru acest mandat este sa incurajeze sportul de masa, care a fost neglijat in ultimul timp.

"Imi doresc sa vad copiii practicand sportul, pentru ca din nefericire, tinerii din Romania nu mai practica sportul in ziua de astazi. Ma bucur sa vad acesti copii minunati pe patine, fara frica. Multi mi-au spus ca nu prea stiu sa patineze. Le-am spus ca nici eu, dar nu asta conteaza, nu facem acum sport de performanta", a declarat aceasta.

Totodata, ministrul sportului a spus ca nu neglijeaza nici notiunea de performanta, insa in primul rand, trebuie adusi copiii spre sport. In cursul zilei de duminica, familia Ridzi va urca in masivul Parang pentru a schia.

