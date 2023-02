Americanca Monica Lewinsky, care a devenit celebră datorită aventurii pe care a avut-o cu președintele Statelor Unite, Bill Clinton, în timp ce lucra ca stagiară la Casa Albă, în perioada 1995-1997, a avut o apariție spectaculoasă pe covorul roșu, la premiera unui film.

Monica Lewinsky a fost una dintre invitate la premiera britanică a comediei What's Love Got to Do with It? (Și dragostea unde e?), eveniment care a avut loc la cinematograful Odeon Luxe din din Londra, luni, 13 februarie.

Activistă și scriitoare, acum vârstă de 49 de ani, Monica Lewinsky s-a remarcat cu zâmbetul larg și cu ținuta sa, într-o jachetă neagră decupată cu paiete, care i-a pus în evidență silueta de invidiat.

Monica Lewinsky looks sensational at What's Love Got to Do with It? premiere pic.twitter.com/xycL2hY0cg — DTN NEWS (@DTNNEWUpdates) February 13, 2023

