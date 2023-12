Macovei, atac la "grupul de crima organizata PSD". Lista politicienilor pe care colegii i-au scapat de DNA

Monica Macovei, candidat independent la alegerile prezidentiale, comenteaza amanarea unui vot in Comsia Juridica din Senat in ceea ce priveste ridicarea imunitatii in cazul Ecaterinei Andronescu si al lui Serban Mihailescu.

In acest context, prezidentiabilul face o lista cu cererile de ridicare a imunitatii care au fost respinse in ultimii ani.

"Grupul de crima organizata PSD persevereaza in comportamentul infractional si continua sa calce in picioare justitia si sa-si bata joc de romani. Inca o data, se demonstreaza ca PSD imparte cetatenii Romaniei in cetateni de 'rang 2' (noi toti, cetatenii egali in fata legii) si politicieni penali deasupra legii - cetateni de 'rang 1' carora li se asigura imunitate in fata legii. Azi, Comisia juridica a Senatului a decis amanarea unei decizii privind ridicarea imunitatii senatorilor PSD Ecaterina Andronescu si Serban Mihailescu, zis Miki Spaga", scrie pe Facebook Monica Macovei.

Dosarul Microsoft: Andronescu si Mihailescu, la adapost pana dupa alegeri

Macovei aminteste si de deputatul PC Ion Dinita, care a fost luni din nou "scapat de colegii parlamentari de arestarea preventiva", fiind a doua oara cand "deputatii au chiulit de la vot pentru a-l face scapat pe inculpatul Dinita".

Deputatul Ioan Dinita, scapat pentru a doua oara de parlamentarii chiulangii

"Deputatii Ion Dinita si Ioan Adam, precum si senatorii Serban Mihailescu si Ecaterina Andronescu sunt doar 4 cazuri in care Parlamentul tergiverseaza ridicarea imunitatii, fie pentru arestare preventiva, fie pentru inceperea urmaririi penale.

In ultimii 2 ani, toate cererile de ridicare a imunitatii (cu exceptia deputatului Gheorghe Coman, deja condamnat) au fost respinse de parlamentari", continua Macovei.

Acesta il da ca exemplu pe Florin Aurelian Popescu (PMP, fost PDL), suspectat de savarsirea infractiunii de folosire a influentei ori autoritatii in scopul obtinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Procurorii au cerut ridicarea imunitatii, insa colegii deputati au votat impotriva ridicarii imunitatii.

Florin Popescu, salvat inca o data de la arestare: Am cerut sprijin divin si vad ca m-a ajutat (Video)

Acelasi lucru s-a intamplat si in cazul lui Marius Ovidiu Isaila (PSD, fost PDL), suspectat de savarsirea a doua infractiuni de trafic de influenta, ambele in forma continuata (cate doua acte materiale) si infractiunea de instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata.

Lista continua cu liberalul Daniel Chitoiu, suspectat de savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si constituirea unui grup infractional organizat, in perioada in care avea calitatea de ministru al Finantelor Publice si Vlad Alexandru Cosma (PSD), suspectat de savarsirea infractiunii de trafic de influenta (trei acte materiale).

Pe aceeasi lista intocmita de Macovei se mai regasesc Varujan Vosganian (PNL), suspectat de savarsirea infractiunilor de complot si subminarea economiei nationale, fapte comise in perioada in care acesta avea calitatea de ministru al economiei si Ion Stan (PSD), suspectat de savarsirea a doua infractiuni de trafic de influenta - arestare preventiva.

In final, Macovei ii aminteste pe Victor Paul Dobre (PNL), suspectat de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice in forma calificata, fapta comisa in perioada cand avea calitatea de ministru delegat pentru Administratie si pe Borbely Laszlo (UDMR), suspectat de savarsirea a doua infractiuni de trafic de influenta si infractiunea de fals in declaratiile de avere, in forma continuata, fapte comise in perioada cand avea calitatea de ministru al Mediului si Padurilor.

Comisia juridica a Senatului a amanat din nou luarea unei decizii in cazul senatorilor Ecaterina Andronescu si Serban Mihailescu, pentru care DNA a cerut inceperea urmaririi penale in dosarul Microsoft.

Astfel, senatorii juristi vor da un aviz favorabil sau negativ in acest sens dupa alegerile prezidentiale, respectiv pe 19 noiembrie, votul fiind amanat cu doua saptamani. Deputatii nu au fost in stare sa dea un vot nici luni, pentru solicitarea DNA de ridicare a imunitatii deputatului PC Ion Dinita.

