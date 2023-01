Monica Macovei: Mi-ar placea ca Daniel Morar sa fie premier

Monica Macovei, candidat independent la alegerile prezidentiale, a declarat, luni, ca si l-ar dori premier pe Daniel Morar, fostul procuror sef al DNA, in prezent judecator la Curtea Constitutionala.

Invitata la Adevarul live, Macovei a precizat ca Morar ar fi un premier "pe sufletul ei", explicand ca "de omul acesta nu ar trece nicio porcarie in guvern, nicio furaciune".

Monica Macovei - Ce promite

Monica Macovei a reamintit faptul ca Daniel Morar a condus doua sectii ale Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), prin urmare stie bine legile pe care le-ar putea incalca Guvernul.

"Eu stiu ce inseamna sa fii in guvern: te pacalesc cu o virgula, un cuvant", a comentat fostul ministru al Justitiei, adaugand ca daca Daniel Morar ar fi premier, "ar ramane banii la noi, in buzunarele noastre", facand astfel trimitere la actele adoptate de Guvernul Ponta in favoarea unor grupuri de interese.

Macovei, despre dosarul Lukoil: Pana acum, Ponta a ales hotii. Acum a ales Putin

Majoritatea guvernamentala actuala este substantiala, prin urmare este greu de crezut ca dupa alegerea noului presedinte PSD-UNPR-PC si UDMR vor pierde sefia Guvernului.

Ads

Totusi, intrebati de jurnalisti ce premier si-ar dori daca ar ajunge la Palatul Cotroceni, Victor Ponta a dat asigurari ca nu va fi un membru PSD, precizand ca si l-ar dori pe Calin Popescu Tariceanu, Klaus Iohannis l-a nominalizat pe Catalin Predoiu, iar Elena Udrea a declarat ca i-ar placea sa fie tot o femeie, dand-o exemplu pe Anca Boagiu.