Macovei: Ghita poate sa infiinteze un partid, dar va fi ca el. Iliescu, un blestem pentru Romania

Monica Macovei crede ca partidul de stanga pe care il va infiinta deputatul Sebastian Ghita, demisionar din PSD, va fi ca el, adica "lipsit de integritate", si spune ca PSD nu poate fi "asanat", pentru ca nimeni nu e acolo de stanga si nu isi doreste cu adevarat anticoruptia.

Intr-o emisiune transmisa live pe Internet de Adevarul, Monica Macovei a fost intrebata ce parere are despre partidul pe care a anuntat ca il va infiinta Sebastian Ghita.

Ghita: Intr-un PSD acuzat de comunism nu ma intorc. In ianuarie facem un nou partid

"Poate sa infiinteze un partid, dar va fi ca el. Are atatea contracte cu statul, fiind deputat, iar arata lipsa de integritate. Nu te imbogatesti din bani publici. Te duci in Parlament ca sa faci legi pentru popor nu sa te imbogatesti. Un partid care datoreaza bani statului e sortit esecului", a comentat Monica Macovei.

In context, fostul ministru al Justitiei a comentat amuzat faptul ca "dupa aceste alegeri, si de ras si de plans, foarte multi vorbesc despre anticoruptie - Vanghelie, Ghita".

"E incredibil. PSD nu poate fi asanat, ei sunt aceiasi, acum este o prefacatorie (...) E copy-paste din discursurile auzite in campanie (...) Crede Ghita in anticoruptie? Sa fim seriosi! Nu e nimeni de stanga in partidul acela, o vezi prin comportament", a mai spus Monica Macovei.

Intrebata daca nici macar Ion Iliescu, presedintele de onoare al partidului nu e un om de stanga, Macovei a lansat o sarja de atacuri la adresa fostului presedinte al Romaniei.

"Nici Ion Iliescu. Ion Iliescu este omul care ne-a impiedicat dezvoltarea foarte multi ani de zile si omul Estului, omul rusilor (...) Ion Iliescu e un blestem pentru Romania, asta e definitia mea", a afirmat Monica Macovei, reamintind ca social-democratul "ne-a tinut in urma, a tinut privatizarile, tranzitia, in loc, ani de zile n-a vrut sa dea inamovibilitatea judecatorilor, sa fie justitie independenta, el i-a incurajat pe muncitori sa spuna 'nu ne vindem tara' si 'nu vrem privatizari'".

"El trebuie sa raspunda pentru crimele de la Revolutie si pentru crimele de la mineriade. Si poate sa raspunda pentru ca omorul e imprescriptibil", a mai subliniat Monica Macovei.