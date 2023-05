Vot electronic: Macovei ii cere lui Iohannis sa-i sustina proiectul

Europarlamentarul Monica Macovei i-a adresat o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis in care ii solicita sa sustina proiectul de lege privind votul electronic pentru romanii din diaspora propus de Asociatia M10.

"Pe 26 noiembrie 2014, v-am trimis proiectul de lege privind infiintarea unui partid politic cu minimum 3 membri si o scrisoare, prin care va transmiteam rugamintea sa solicitati Parlamentului adoptarea, pana la sfarsitul lunii decembrie 2014, a proiectului respectiv, precum si adoptarea, pana la sfarsitul lui februarie 2015, a unei legi care sa permita 'votul la distanta' - electronic si prin corespondenta - pentru toti romanii din tara si strainatate.

In ceea ce priveste adoptarea unei legi care sa permita romanilor sa voteze electronic, semnalele politice nu sunt deloc incurajatoare", se arata intr-un comunicat remis presei de Monica Macovei.

Votul prin corespondenta si cel electronic, din nou in Parlament: "Testul suprem pentru clasa politica"

In aceste conditii, Asociatia M10 a depus, luni, la Comisia parlamentara pentru Codul Electoral un proiect de lege privind votul electronic, care le va putea permite romanilor din tara si din strainatate sa poata vota electronic la orice tip de alegeri, ci si la referendumuri.

Ads

Conform proiectului propus de Asociatia M10, cetatenii romani care doresc sa voteze electronic trimit prin posta sau depun personal o cerere adresata primariei de la domiciliul sau resedinta lor, respectiv reprezentantei diplomatice sau consulare in cazul cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate (cerere de inscriere in Registrul Electoral Electronic).

Printre prevederi se mai mentioneaza faptul ca Ministerul de Interne va transmite solicitantului, prin intermediul primariilor sau reprezentantelor diplomatice/consulare, un token (dispozitiv care genereaza parole de identificare cu data de expirare scurta pentru utilizatorul acesteia, folosit pentru autentificarea in sistemul de vot) - pe model de sistem e-banking, fiabil si recunoscut pentru nivelul de securitate.

Ads

Token-ul va fi folosit nu doar pentru un rand de alegeri, ci pentru toate tipurile de alegeri sau referendumuri si poate fi folosit pentru orice alte aplicatii online (plata de taxe si impozite, eliberarea de acte etc) pe care statul roman le va pune la dispozitia cetatenilor, se mai arata in proiectul legislativ al Asociatiei M10.

Acesta mai prevede ca fraudarea votului electronic, in orice modalitate, se pedepseste cu inchisoarea intre 7 si 25 de ani.

"Asociatia M10 face public proiectul de lege privind votul electronic si invita, totodata, si celorlalte organizatii neguvernamentale sa il dezbata si sa-l sustina public", se mai arata in scrisoarea deschisa prin care presedintele Klaus Iohannis este invitat sa sustina acest proiect la consultarile cu Guvernul si partidele politice.

C.B.