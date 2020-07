Macovei castiga la CEDO procesul intentat Romaniei: I s-a incalcat dreptul la libera exprimare dupa ce a dezvaluit afacerile cu statul ale lui Sova

"Aveam documente reale"

Asta dupa ce instantele din Romania au obligat-o, printr-o sentinta definitiva din 2013, pe Monica Macovei sa-i plateasca daune de 10.000 de lei fostului ministru al Transporturilor, Dan Sova. Fostul ministru al Justitiei facuse mai multe acuzatii cu privire la contractele lui Dan Sova cu statul.CEDO a decis mari, in majoritate, cu 5 la 2, ca in acest caz a existat o incalcare a articolului 10 din Conventie-Potrivit deciziei, Romania trebuie sa-i plateasca Monicai Macovei, in urmatoarele trei luni, daune de 9.500 de euro. Astfel, suma de 4.505 de euro- drept daune materiale, 2.000 de euro drept daune morale si 3.000 de euro drept cheltuieli de judecata.In decembrie 2013, cand Inalta Curte de Casatie si Justite (ICCJ), Sectia Civila, a respins recursul Monicai Macovei, in acest caz, iar sentinta potrivit careia trebuia sa plateasca daune lui Sova a ramas definitiva, fostul ministru anunta ca urmeaza sa sesizeze CEDO."Ma voi adresa Curtii Europene a Dreptului Omului, pentru ca jurisprudenta CEDO acorda o importanta deosebita libertatii de exprimare atunci cand declaratiile sunt facute cu buna-credinta, pe baza unor documente reale si in contextul dezbaterii politice, considerand ca numai motive extrem de puternice ar putea justifica restrictiile asupra exprimarii politice", mai arata Monica Macovei.Ea spunea ca in declaratiile sale a facut referire la documente reale si ca a castigat procesul pe fond."Dan Sova a fost deranjat ca am facut referire la documente reale, publice, care aratau cum a castigat, prin parteneriatul cu avocatul-deputat de Gorj, Victor Ponta , mai multi bani publici, si m-a actionat in judecata. Am castigat procesul pe fond, insa Curtea de Apel Bucuresti i-a dat castig de cauza lui Sova.Acum, Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins atat recursul meu, cat si pe cel al lui Dan Sova, care cerea sa ii platesc mai multi bani ca despagubire. Altfel spus, ramane valabila decizia Curtii de Apel, pe care o voi aplica. Nici pentru mine, nici pentru Sova, procesul nu se incheie aici: voi depune plangere la CEDO, a carei jurisprudenta o cunosc foarte bine, dovada fiind cele 20 de procese pe care le-am castigat ca avocat al drepturilor omului", incheia Macovei.