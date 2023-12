Rheinischer Merkur: Lupta anticoruptie stagneaza in Romania

"Zarva de razboi intre Palate" - Dupa plecarea Monicai Macovei de la fotoliul Ministerului de Justitie, lupta anticoruptie stagneaza in Romania, scrie saptamanalul german Rheinischer Merkur.

Rheinischer Merkur o caracterizeaza pe Minoca Macovei ca fiind "o jurista cu experienta internationala si fara apartenenta politica".

"Macovei si-a facut in timp toti dusmanii pe care si-i poate face cineva: intreprinzatori care nu puteau sa inteleaga faptul ca licitatiile primite prin mituire nu mai sunt legale; procurori care trebuiau sa demareze anchete, indiferent de situatia materiala a celor vizati; parlamentari, care au fost demascati de Macovei ca fiind implicati in scandaluri de coruptie. La cateva luni dupa aderarea Romaniei la UE in 2007, dusmanii lui Macovei s-au debarasat, insa, de incomodul ministru al justitiei", comenteaza analiza publicata de saptamanal.

"Reformele Monicai Macovei - pe care le-a impus fie si in pofida unor amenintari cu moartea - au fost revizuite de catre succesorul sau la fotoliul ministerial, Tudor Chiuariu. Mai mult, acesta a cerut demiterea lui Doru Tulus, sef al Sectiei a II-a a Directiei Nationale Anticoruptie; Chiuariu a adoptat o serie de Ordonante de Urgenta cu privire la organizarea justitiei si a modificat Codul Penal, in scopul de a proteja infractori cu dosare mai vechi - o masura ce a starnit critici dure din partea ambasadorului SUA la Bucuresti. Chiar si romanilor le este foarte suspect domeniul justitiei: 60% dintre romani au putina sau nu au deloc incredere in justitie, se arata intr-un sondaj realizat de Fundatia Soros in octombrie", arata publicatia germana in legatura cu perioada Tudor Chiuariu.

Razboiul dintre Palate este cauzat, in principal, de divergente in ceea ce priveste justitia, mai scrie publicatia germana. Presedintele Traian Basescu, "care contribuit in tandem cu Monica Macovei la aderarea Romaniei la UE si care acorda o atentie sporita dezvoltarea statului de drept, are, din momentul numirii lui Chiuariu, o relatie foarte tensionata cu premierul Calin Popescu-Tariceanu", potrivit Rheinischer Merkur.

"Dupa demisia ministrului justitiei, Tudor Chiuariu, la numai opt luni de la numirea sa, ca urmare unor acuzatii de coruptie, premierul a dorit sa o numeasca in functie pe Norica Nicolai, membra PNL. Basescu s-a opus, avand motive serioase: ea reprezenta o amenintare pentru justitie", afirma publicatia.

Si pe plan international sunt semne de ingrijorare cu privire la situatia din Romania, noteaza Rheinischer Merkur:

"Comisia Europeana monitorizeaza atent ceea ce se intampla in Romania, saptamana viitoare fiind asteptat un raport al Comisiei cu privire la adaptarea la prevederile si reglementarile UE. Neincrederea Comisiei si a celorlalte state membre in ceea ce priveste Romania a crescut, neimplinirea obligatiilor asumate putand sa aiba efecte negative majore si pe plan economic", conchide publicatia germana.

Miza cea mare este, potrivit saptamanalului german, cresterea increderii cetatenilor romani in justitie, dar si mobilizarea societatii civile in ceea ce priveste implicarea in politica.

"Daca inainte de 2007 presiunea venea din exterior, acum aceasta ar trebui sa vina din interior. La alegerile pentru Parlamentul European s-au prezentat, insa, mai putin de 30% dintre alegatori. Acest dezinteres pentru domeniul politic are drept consecinta si faptul ca tinerii valorosi ai tarrii nu isi doresc sa inceapa o cariera politica, intrucat aceasta este in continuare o treaba murdara", subliniaza Rheinischer Merkur.

