Macovei: In ARD vrem parlamentari responsabili si corecti, nu arestati sau incompatibili

Europarlamentarul PDL Monica Macovei a explicat duminica seara, la B1 TV, de ce s-a interzis traisemul in Alianta Romania Dreapta.

Astfel, ea spune ca se doreste schimbarea clasei politice, cu parlamentari arestati sau in conflicte de interese, intr-una cu politicieni corecti, care sa guverneze in interesul populatiei.

"Criteriile de integritate sunt raspunsul catre romanii care vor altceva. Avem parlamentari condamnati, care au fost arestati, colaboratori ai Securitatii, gasiti incompatibili, conficte de interese. Ma indoiesc ca cineva isi imagineaza ca acesti oameni lucreaza in interesul lor. Sunt criterii care sunt venite din nevoile oamenilor. Vrem sa schimba clasa politica, care nu este responsabila, in cea mai mare majoritate a ei. E firesc sa ai un parlamentar mai bun", a spus Monica Macovei.

PDL, Forta Civica si PNTCD au semnat duminica protocolul Alianta Romania Dreapta si, la scurt timp dupa inregistrarea la Biroul Eelectoral Central, Monica Macovei a prezentat, intr-o conferinta de presa, codul etic al noii aliante.

Macovei a prezentat cotul etic al Aliantei Romania Dreapta

Macovei a spus ca unul dintre criterii se refera la latura penala, adica urmatorii candidati trebuie sa indeplineasca cateva conditii: sa nu fi fost condamnati, trimisi in judecata si sa nu fi avut probleme cu legea.

"Comparand cu USL, aceste criterii sunt total diferite. Uitati-va la USL, probabil ca modelul de candidat al USL este domnul senator Catalin Voicu. Si, iarasi, uitati-va la USL care face zid in jurul celor cercetati penal. Noi nu vom face asta si tocmai de aceea avem aceste criterii la care m-am referit, sub aspect penal", a comentat aceasta.

Europarlamentarul a adaugat ca nu pot fi candidati cei pentru care ANI a trimit sesizari cu privire la averi, cei pentru care exista solutii in judecata cu privire la averile disproportionate. "NNu avem candidati care s-au aflat sau se afla in conflicte de interese si nici candidati - foarte important - care au incheiat in mod ilegal, netransparent contracte de afaceri cu institutii publice", a mentionat Macovei.

