Macovei si Blaga despre controlul Justitiei propus de Ponta: Carastrofal! Le e frica! (Video)

Monica Macovei si Vasile Blaga si-au exprimat indignarea fata de declaratiile facute de premierul Ponta la Bratislava, potrivit carora se intentioneaza un control al Parlamentului asupra Parchetelor si Consiliului Superior al Magistraturii.

"Declaratia e catastrofala, mai atarna o piatra de moara la MCV in recastigarea increderii in Romania, si ii readuc aminte, ca se pare ca nu are habar, ca o astfel de propunere incalca principiul independentei puterilor in stat, principiu fundamental intr-o democratie", a declarat Monica Macovei, sambata, la Brasov.

Europarlamentarul a subliniat si faptul ca declaratia a fost facuta la o intalnire oficiala a premierilor europeni.

"A spus o noua prostie, o noua gafa, si iar ne-a facut de ras, pentru ca nu a spus-o singur, in camera sau in baie, ci la o reuniune a prim ministrilor statelor europene", a comentat Macovei, adaugand ca se demonstreaza o data in plus ca scopul USL este "sa preia justitia".

In plus, Macovei a reamintit ca in parlament sunt 20 de senatori si deputati trimisi in judecata, iar atitudinea forului legislativ in cazul fostilor ministri Borbely si Dobre, cand avizul cerut de parchet pentru cercetarea penala a fost refuzat, este ilustrativ.

"Declaratia este o gafa si o mare problema ridicata in continuare impotriva credibilizarii Romaniei", a conchis Monica Macovei.

Blaga: Atata le e de frica de justitie?

Si liderul PDL Vasile Blaga s-a aratat contrariat de declaratiile premierului Ponta cu privire la un control al parlamentului asupra Parchetelor si Consiliului Superior al Magistraturii. "Atata le este de frica de justitie?", s-a aratat el indignat.

"Cum poate domnul Ponta sa spuna ca parlamentarii trebuie sa controleze Parchetul, CSM? Discutam de o alta putere in stat, puterea judecatoreasca! Atata le este de frica domnului Ponta si USL de institutiile statului? Atata le este de frica de justitie?", a declarat Vasile Blaga sambata, la Poiana Brasov, in cadrul reuniunii de alegeri in Liga Alesilor locali ai PDL.

Liderul PDL a reamintit declaratiile facute in urma cu ceva vreme de Crin Antonescu si Victor Ponta, potrivit carora, "nu ai puterea, daca ai numai guvernul", ci trebuie sa detii controlul si asupra serviciilor si justitiei.

"Ca si cand batalia nu ar fi pentru guvernare, pentru bunastarea cetatenilor. Asta este modul lor de gandire, imi pare rau ca s-a aliat si PNL", a mai spus Blaga, opinand ca declaratia facuta de Victor Ponta (de formatie procuror, n.red.), "iese din domeniul logicului".

Vasile Blaga l-a acuzat inca o data pe premierul Ponta ca a incalcat legea scotand de pe site Hotararea de Guvern care prevedea taxele si impozitele pentru 2013, de teama ca romanii vor vedea cat "este de populist".

"A facut si o confuzie, spunand ca primarii pot sau nu aplica aceste lucre. Nu! Sunt pbligati sa le aplice, ei le pot mari (...) Habar nu are de administratie, trebuie sa plece de acolo si USL sa isi nominalizeze un premier responsabil", a declarat Vasile Blaga.

Intr-o conferinta de presa tinuta vineri la Bratislava, premierul Victor Ponta a declarat ca vrea ca Parchetele si Consiliul Superior al Magistraturii(CSM) sa fie supuse controlului Parlamentului, asa cum se intampla cu serviciile secrete.

"Vorbim de un sistem in care serviciile de informatii sa fie sub un control parlamentar, transparent si cand e vorba de buget, si cand e vorba de operatiuni", a punctat premierul, citat de mediafax. Ro, aceleasi schimbari fiind preconizate si in cazul justitiei.

"Exact acelasi lucru trebuie sa fie si in ceea ce priveste parchetele, controlul CSM-ului si siguranta pentru noi toti ca toate aceste institutii de care un stat modern are nevoie nu sunt niciodata folosite in batalii politice", a adaugat Ponta.

Declaratiile sale au indignat magistratii. "Declaratia cu privire la supunerea justitiei controlului parlamentar este o aberatie!", "Cele trei puteri in stat sunt egale", "Justitia nu este mai prejos decat Parlamentul", "Justitia este independenta!", au fost cateva reactii inregistrate de Evenimentul Zilei din partea magistratilor.

