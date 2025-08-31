PDL la momentul adevarului (Opinii)

Autor: Ioana Ene Dogioiu - Senior editor
Luni, 25 Februarie 2013, ora 07:31
3737 citiri
PDL la momentul adevarului (Opinii)

Reformistii din PDL au luat singurele decizii corecte posibile. In primul rand, aceea de a avea propria motiune la conventia din 23 martie, ca un semnal ferm de disociere de ambele mari tabere rivale, reprezentate de Elena Udrea si Vasile Blaga.

Asocierea reformistilor cu oricare dintre acesti candidati ar fi fost un dezastru pentru ei, pentru ca amandoi reprezinta in egala masura moduri de a face politica incompatibile cu principiile lor.

Decizia a fost corecta si in privinta candidatului, adica Monica Macovei, personalitatea cea mai puternica, mai bine conturata, cea mai simpatizata, dar si cea mai detestata din micul grup reformist.

Monica Macovei este, dincolo de ceea ce scrie pe cartea de vizita a domniei sale, un autentic simbol al luptei anticoruptie si al refomei fara compromisuri. Este exact opusul celorlalti doi candidati si simbolistica aceasta este esentiala.

Obiectivele grupului reformistilor din PDL, formulate de Monica Macovei, sunt valabile nu numai pentru acest partid, ci pentru intreaga clasa politica din Romania:

"Vrem sa fim un exemplu pentru clasa politica din Romania. Vrem sa fim credibili, nu sa rostim doar lozinci. Vrem standarde etice ca se se aplice permanent si nu numai inainte de alegeri. Vrem ca promovarea in functii de partid sa se faca in functie de profesionalism, nu pe bani.

PDL nu poate fi condus de oameni care nu sunt credibili. PDL trebuie sa mearga inainte, nu sa stagneze sau sa dea inapoi. Vrem sa schimbam, sa reformam PDL. Vrem un PDL reformat".

In acest moment, PDL se afla in fata unei alegeri cu mult mai importante decat intre trei sau cati candidati vor fi pana la urma. Este alegerea intre refoma si antireforma, intre asanare si mlastina, intre tratamentul dur si deces. Este un moment al adevarului.

Daca PDL ar alege-o pe Monica Macovei presedinte, ar avea o autentica sansa de redresare, adica de recaptare a electoratului pierdut in ani de compromisuri, clientelism, coruptie, pesedizare si fesenizare.

Ar avea sansa de a experimenta singura reforma politica autentica din ultimii 22 de ani. Si tocmai de aceea cred ca, din nefericire pentru PDL, Monica Macovei nu are nicio sansa sa castige presedintia partidului.

Nu pentru ca nu merita, ci pentru ca nu are cine sa o aleaga. Va imaginati ca vreun baron vrea moralitate, integritate, competenta, seriozitate? Cine voteaza la conventie? Cine alege delegatii pe spanceana? Nu cred ca PDL doreste reforma, integritate si principii. Vrea doar sa gaseasca o scurtatura inapoi catre putere.

Nu dupa reforma tanjeste poporul pedelist, ci dupa gloria anilor in care partidul expandat mult dincolo de limitele unei cresteri firesti a respins sistematic reforma, desi ar fi avut ocazia sa o faca si sa preintampine astfel dezastrul de acum.

Reformistii isi fac pana la capat datoria, ar fi fost considerata o lasitate sa plece fara lupta. Si i-ar fi urmarit o intrebare similara celei puse de Crin Antonescu contestatarilor sai: de ce nu ati candidat impotriva mea?

Urmeaza un moment al adevarului si pentru ei: care este sustinerea lor reala in partid? Au fost sau nu digerati, asumati de PDL sau reprezinta in continuare niste corpuri straine impuse la Cotroceni si izolate in vitrina electorala?

Si in functie de aceste raspunsuri se va contura probabil si strategia lor viitoare. Monica Macovei a ezitat sa dea un raspuns transant pentru ipoteza infrangerii: pleaca din PDL sau nu? Am mai spus-o, eu nu cred ca reformistii ar mai avea prea multe de cautat si facut intr-un PDL iredresabil.

Nu-i vad urmand politica Elenei Udrea sau a lui Vasile Blaga, desi unii dintre ei cazusera la un moment dat in admiratia doamnei fost ministru. Dar cred ca reformistii ar avea enorm de multe de spus si de facut in politica romaneasca.

Anamaria Gavrilă, atac la PSD: „E în Coaliție și spune că nu e de acord cu măsurile. E doar marketing”
Anamaria Gavrilă, atac la PSD: „E în Coaliție și spune că nu e de acord cu măsurile. E doar marketing”
Președinta Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, atrage atenția asupra disputei regizate din interiorul Coaliției de guvernare, unde PSD, PNL și USR mimează conflictul pe tema noului...
Nicușor Dan atenționează guvernul: „Când iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci și greșeli”
Nicușor Dan atenționează guvernul: „Când iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci și greșeli”
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că agențiile internaționale au menținut ratingul României în ultimele luni, iar aceasta este o veste bună pentru actualul guvern. În...
#Macovei reformisti PDL, #Macovei candidat presedinte PDL, #Macovei PDL alegeri , #PDL
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Camere radar pe podul suspendat de la Braila. Soferii sunt nemultumiti si cer masuri ca sa nu se mai strice asfaltul
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa actrita de la Hollywood" a anulat nunta, iar "internetul fierbe" dupa ce a aflat varsta noului partener
DigiSport.ro
"Sa opreasca tot. Multi vor muri". N-au tinut cont si a aparut bilantul, iar acum a fost ceruta o masura radicala

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Anamaria Gavrilă, atac la PSD: „E în Coaliție și spune că nu e de acord cu măsurile. E doar marketing”
  2. Nicușor Dan atenționează guvernul: „Când iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci și greșeli”
  3. Nicușor Dan ia apărarea magistraților: „Au muncit anii ăștia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din țări europene”
  4. Un deputat PSD vrea ca Guvernul să preia de la primării cheltuielile cu indemnizațiile persoanelor cu handicap: „O nedreptate strigătoare la cer”
  5. Nicușor Dan lămurește scandalul cu numirile șefilor de la SRI și SIE. Ignoră numele vehiculate în presă drept propunerile sale: „O să fac propunerea oficială când voi fi sigur că Parlamentul va vota”
  6. Ministrul de Externe s-a întâlnit cu comunitatea românească din Copenhaga. „Au nevoie de garantarea drepturilor lor indiferent de unde aleg să muncească” FOTO
  7. Ministra Mediului a cerut un control tematic pentru toate gropile de gunoi municipale: „Au fost date amenzi” VIDEO
  8. Ședință a Coaliției pe tema noului pachet de măsuri pentru administrația publică
  9. Nicușor Dan laudă moldovenii că nu au uitat limba română în ciuda opresiunii rusești. „România și Republica Moldova sunt țări care au valori comune, care au nevoie una de cealaltă”
  10. Sondajul care agită Coaliția: Doi candidați pentru Primăria Capitalei se află la egalitate, fiecare cu 25% din intențiile de vot