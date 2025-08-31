PDL la momentul adevarului (Opinii)

Reformistii din PDL au luat singurele decizii corecte posibile. In primul rand, aceea de a avea propria motiune la conventia din 23 martie, ca un semnal ferm de disociere de ambele mari tabere rivale, reprezentate de Elena Udrea si Vasile Blaga.

Asocierea reformistilor cu oricare dintre acesti candidati ar fi fost un dezastru pentru ei, pentru ca amandoi reprezinta in egala masura moduri de a face politica incompatibile cu principiile lor.

Decizia a fost corecta si in privinta candidatului, adica Monica Macovei, personalitatea cea mai puternica, mai bine conturata, cea mai simpatizata, dar si cea mai detestata din micul grup reformist.

Monica Macovei este, dincolo de ceea ce scrie pe cartea de vizita a domniei sale, un autentic simbol al luptei anticoruptie si al refomei fara compromisuri. Este exact opusul celorlalti doi candidati si simbolistica aceasta este esentiala.

Obiectivele grupului reformistilor din PDL, formulate de Monica Macovei, sunt valabile nu numai pentru acest partid, ci pentru intreaga clasa politica din Romania:

"Vrem sa fim un exemplu pentru clasa politica din Romania. Vrem sa fim credibili, nu sa rostim doar lozinci. Vrem standarde etice ca se se aplice permanent si nu numai inainte de alegeri. Vrem ca promovarea in functii de partid sa se faca in functie de profesionalism, nu pe bani.

PDL nu poate fi condus de oameni care nu sunt credibili. PDL trebuie sa mearga inainte, nu sa stagneze sau sa dea inapoi. Vrem sa schimbam, sa reformam PDL. Vrem un PDL reformat".

In acest moment, PDL se afla in fata unei alegeri cu mult mai importante decat intre trei sau cati candidati vor fi pana la urma. Este alegerea intre refoma si antireforma, intre asanare si mlastina, intre tratamentul dur si deces. Este un moment al adevarului.

Daca PDL ar alege-o pe Monica Macovei presedinte, ar avea o autentica sansa de redresare, adica de recaptare a electoratului pierdut in ani de compromisuri, clientelism, coruptie, pesedizare si fesenizare.

Ar avea sansa de a experimenta singura reforma politica autentica din ultimii 22 de ani. Si tocmai de aceea cred ca, din nefericire pentru PDL, Monica Macovei nu are nicio sansa sa castige presedintia partidului.

Nu pentru ca nu merita, ci pentru ca nu are cine sa o aleaga. Va imaginati ca vreun baron vrea moralitate, integritate, competenta, seriozitate? Cine voteaza la conventie? Cine alege delegatii pe spanceana? Nu cred ca PDL doreste reforma, integritate si principii. Vrea doar sa gaseasca o scurtatura inapoi catre putere.

Nu dupa reforma tanjeste poporul pedelist, ci dupa gloria anilor in care partidul expandat mult dincolo de limitele unei cresteri firesti a respins sistematic reforma, desi ar fi avut ocazia sa o faca si sa preintampine astfel dezastrul de acum.

Reformistii isi fac pana la capat datoria, ar fi fost considerata o lasitate sa plece fara lupta. Si i-ar fi urmarit o intrebare similara celei puse de Crin Antonescu contestatarilor sai: de ce nu ati candidat impotriva mea?

Urmeaza un moment al adevarului si pentru ei: care este sustinerea lor reala in partid? Au fost sau nu digerati, asumati de PDL sau reprezinta in continuare niste corpuri straine impuse la Cotroceni si izolate in vitrina electorala?

Si in functie de aceste raspunsuri se va contura probabil si strategia lor viitoare. Monica Macovei a ezitat sa dea un raspuns transant pentru ipoteza infrangerii: pleaca din PDL sau nu? Am mai spus-o, eu nu cred ca reformistii ar mai avea prea multe de cautat si facut intr-un PDL iredresabil.

Nu-i vad urmand politica Elenei Udrea sau a lui Vasile Blaga, desi unii dintre ei cazusera la un moment dat in admiratia doamnei fost ministru. Dar cred ca reformistii ar avea enorm de multe de spus si de facut in politica romaneasca.

