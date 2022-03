Monica Macovei s-a declarat "socata" de faptul ca Elena Udrea s-a dus, in 2013, la Victor Ponta pentru a discuta despre numirea procurorului sef al DNA. "Sigur ca nu e normal, nici nu ma asteptam. Am trecut prin multe si am vazut multe lucruri rele in Guvern si in politica din Romania. Asta, cu Udrea care s-a dus la Ponta, m-a socat. Daca tot...