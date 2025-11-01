Calificare în finală pentru jucătoarea din România. Câți bani a câștigat

Perechea Monica Niculescu/Storm Hunter (România/Australia), cap de serie numărul 1, s-a calificat, sâmbătă, în finala probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 Chennai Open.

Niculescu şi Hunter au trecut în semifinale de echipa japoneză Mai Hontama/Akiko Omae, scor 7-6 (3), 6-4, într-o oră şi 37 de minute.

Românca şi colega sa vor lupta pentru trofeu cu perechea care se va impune în meciul Riya Bhatia/Rutuja Bhosale (India) – Aldila Sutjiadi/Janice Tjen (Indonezia), cap de serie 2.

Câştigătoarele turneului vor obţine 13.200 de dolari şi 250 de puncte. Echipa învinsă în finală va primi 7.430 dolari şi 163 de puncte.

Ads