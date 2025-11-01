Calificare în finală pentru jucătoarea din România. Câți bani a câștigat

Autor: Teodor Serban
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 13:49
374 citiri
Calificare în finală pentru jucătoarea din România. Câți bani a câștigat
Monica Niculescu FOTO Instagram Monica Niculescu

Perechea Monica Niculescu/Storm Hunter (România/Australia), cap de serie numărul 1, s-a calificat, sâmbătă, în finala probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 Chennai Open.

Niculescu şi Hunter au trecut în semifinale de echipa japoneză Mai Hontama/Akiko Omae, scor 7-6 (3), 6-4, într-o oră şi 37 de minute.

Românca şi colega sa vor lupta pentru trofeu cu perechea care se va impune în meciul Riya Bhatia/Rutuja Bhosale (India) – Aldila Sutjiadi/Janice Tjen (Indonezia), cap de serie 2.

Câştigătoarele turneului vor obţine 13.200 de dolari şi 250 de puncte. Echipa învinsă în finală va primi 7.430 dolari şi 163 de puncte.

#monica niculescu, #calificare, #finala, #Romania, #bani , #stiri tenis
