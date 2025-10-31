Calificare în semifinale pentru jucătoarea din România, cu o victorie-fulger

Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 14:17
Monica Niculescu FOTO Instagram Monica Niculescu

Perechea româno-australiană Monica Niculescu/Storm Hunter s-a calificat, vineri, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 250 de la Chennai (India), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după o victorie facilă, 6-2, 6-1, cu cuplul rus Tatiana Prozorova/Ekaterina Iașina.

Niculescu și Hunter, principalele favorite ale probei, care au intrat direct în sferturile de finală, au obținut victoria în doar 64 de minute.

Niculescu și partenera sa și-au asigurat un cec de 4.260 de dolari și 98 de puncte WTA la dublu, urmând să joace în penultimul act contra perechii câștigătoare dintre Mai Hontama/Akiko Omae (Japonia) și Hiroko Kuwata (Japonia)/Thasaporn Naklo (Thailanda).

