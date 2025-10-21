Calificare în sferturi pentru Monica Niculescu. Răsturnare spectaculoasă de scor

Marti, 21 Octombrie 2025, ora 18:25
Monica Niculescu FOTO Instagram Monica Niculescu

Perechea alcătuită din jucătoarea română de tenis Monica Niculescu și americanca Sabrina Santamaria s-a calificat, marți, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului WTA 250 de la Guangzhou (China), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după o victorie cu 3-6, 6-0, 10-6 în fața cuplului Dominika Salkova (Cehia)/Ella Seidel (Germania).

Niculescu și Santamaria, favoritele numărul trei, au obținut victoria după 66 de minute de joc.

Inițial cuplul româno-american trebuia să joace în primul tur contra perechii Anna Bondar (Ungaria)/Veronika Erjavec (Slovenia), dar acesta a declarat forfait după o accidentare abdominală a slovenei.

Niculescu și partenera sa și-au asigurat un cec de 2.540 de dolari și 54 de puncte WTA la dublu.

În sferturi, Niculescu și Santamaria vor înfrunta cuplul Eudice Chong (Hong Kong)/En-Shuo Liang (Taiwan).

