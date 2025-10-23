Monica Niculescu a jucat în sferturi la Guangzhou. Cu câți bani s-a ales românca

Autor: Teodor Serban
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 15:53
124 citiri
Monica Niculescu a jucat în sferturi la Guangzhou. Cu câți bani s-a ales românca
Monica Niculescu FOTO Instagram Monica Niculescu

Perechea alcătuită din jucătoarea română de tenis Monica Niculescu și americanca Sabrina Santamaria a fost învinsă de cuplul Eudice Chong (Hong Kong)/En-Shuo Liang (Taiwan), cu 7-5, 6-4, joi, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului WTA 250 de la Guangzhou (China), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari.

Niculescu și Santamaria, favoritele numărul trei, s-au înclinat după o oră și jumătate de joc.

În actul secund, Niculescu și partenera sa au condus cu 4-1, dar au pierdut cinci ghemuri la rând, setul și meciul.

Perechea româno-americană s-a ales cu un cec de 2.540 de dolari și 54 de puncte WTA la dublu.

