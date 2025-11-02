Mare favorită, jucătoarea din România a pierdut finala. Cu câți bani se întoarce acasă

Perechea Monica Niculescu/Storm Hunter (România/Australia), cap de serie numărul 1, a fost învinsă, duminică, în finala probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 Chennai Open.

Niculescu şi Hunter au fost învinse de echipa Aldila Sutjiadi/Janice Tjen (Indonezia), cap de serie 2, scor 7-5, 6-4.

Meciul a durat o oră şi 21 de minute.

Câştigătoarele turneului sunt recompensate cu 13.200 de dolari şi 250 de puncte. Monica Niculescu şi Storm Hunter au obţinut 7.430 dolari şi 163 de puncte.

Ads