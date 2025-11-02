Mare favorită, jucătoarea din România a pierdut finala. Cu câți bani se întoarce acasă

Autor: Teodor Serban
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 21:01
282 citiri
Monica Niculescu FOTO Instagram Monica Niculescu

Perechea Monica Niculescu/Storm Hunter (România/Australia), cap de serie numărul 1, a fost învinsă, duminică, în finala probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 Chennai Open.

Niculescu şi Hunter au fost învinse de echipa Aldila Sutjiadi/Janice Tjen (Indonezia), cap de serie 2, scor 7-5, 6-4.

Meciul a durat o oră şi 21 de minute.

Câştigătoarele turneului sunt recompensate cu 13.200 de dolari şi 250 de puncte. Monica Niculescu şi Storm Hunter au obţinut 7.430 dolari şi 163 de puncte.

#monica niculescu, #finala, #wta, #turneu, #bani , #stiri tenis
