Mare favorită, jucătoarea din România a pierdut finala. Cu câți bani se întoarce acasă

Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 21:01
282 citiri
Monica Niculescu FOTO Instagram Monica Niculescu
Perechea Monica Niculescu/Storm Hunter (România/Australia), cap de serie numărul 1, a fost învinsă, duminică, în finala probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 Chennai Open.
Niculescu şi Hunter au fost învinse de echipa Aldila Sutjiadi/Janice Tjen (Indonezia), cap de serie 2, scor 7-5, 6-4.
Meciul a durat o oră şi 21 de minute.
Câştigătoarele turneului sunt recompensate cu 13.200 de dolari şi 250 de puncte. Monica Niculescu şi Storm Hunter au obţinut 7.430 dolari şi 163 de puncte.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Perechea Monica Niculescu/Storm Hunter (România/Australia), cap de serie numărul 1, s-a calificat, sâmbătă, în finala probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 Chennai Open....
Simona Halep, care în această perioadă este la Turneul Campioanelor, la Riad, a satisfăcut cu un mesaj postat în social media curiozitatea celor care se întrebau dacă ar vrea să revină în...