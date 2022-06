Ce a făcut Monica Niculescu în finala turneului de tenis de la Notthingham

Perechea Monica Niculescu/Caroline Dolehide (România/SUA), cap de serie numărul 4, a pierdut, duminică, finala de dublu a turneului de categorie WTA 250 de la Nottingham.

Niculescu şi Dolehide au fost învinse de echipa Beatriz Haddad Maia/Shuai Zhang (Brazilia/China), cap de serie 1, scor 7-6 (2), 6-3.

Câştigătoarele turneului au obţinut 12.000 de dolari şi 280 de puncte, iar învinsele 6.700 de dolari şi 180 de puncte.

Beatriz Haddad Maia a jucat duminică şi finala de simplu, în care s-a impus în faţa americancei Alison Riske, scor 6-4, 1-6, 6-3.

Bia at the DOUBLE 🏆🏆

🇧🇷 Beatriz Haddad Maia sweeps both the #RothesayOpen singles 𝙖𝙣𝙙 doubles titles in Nottingham! pic.twitter.com/qL3DJO9Xz0