Motivul pentru care cea mai experimentată tenismenă refuză să joace pentru România

În vârstă de 36 de ani, Monica Niculescu este cea mai experimentată jucătoare de tenis din România, având aproape 20 de sezoane în circuitul WTA.

În ultima perioadă, ea s-a axat pe competițiile de dublu, ocupând poziția 39 în clasamantul mondial.

Niculescu nu va juca pentru România în meciul cu Ucraina, din Billie Jean Cup, programat în luna aprilie, și a explicat de ce nu face asta.

“Vreau puțină odihnă, vreau să merg și la osteopatul meu, iarăși am simțit ceva la gât. Am probleme mari cu cervicala, o hernie mare. Am o hernie mare și la toracal. De la Indian Wells am tot simțit ceva pe la gât, vreau să mă duc la osteopa și să mă odihnesc. Pe zgură nu va fi ușor pentru corpul meu. Trebuie să stai mult la joc. Nu o să joc FedCup”, a dezvăluit Monica Niculescu pentru FANATIK.

