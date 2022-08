Monica Niculescu i-a stricat debutul Emmei Răducanu. Ce s-a întâmplat la WTA Washington

Perechea româno-cehă Monica Niculescu/Lucie Hradecka s-a calificat, luni, în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Washington (WTA 250), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, după o victorie cu 6-4, 6-1 în faţa cuplului Emma Răducanu (Marea Britanie)/Clara Tauson (Danemarca).

Favoritele numărul trei s-au impus după o oră şi 12 minute. Pentru Emma Răducanu a fost primul meci oficial de dublu disputat în circuitul WTA.

Niculescu şi Hradecka şi-au asigurat un cec de 2.350 de dolari şi 60 de puncte WTA la dublu, iar în sferturi le vor înfrunta pe americancele Makenna Jones/Sloane Stephens.

A doubles debut on Tour for @EmmaRaducanu 😄😄

