Ce loc ocupa Monica Niculescu in clasamentul WTA, dupa triumful de la Biel. Cum arata top 10 mondial

Tenismena din Romania Monica Niculescu a triumfat in week-end-ul trecut in finala turneului WTA de la Biel, din Elvetia, acolo unde a avut parte de o finala extrem de grea, cu Martina Hingis de cealalta parte a fileului.

Monica Niculescu si partenera sa Su-Wei Hsieh din Taipei au castigat duminica finala de la Biel in fata lui Hingis/Bacsinszky, in prima editie a turneului din Elvetia.

Dupa acest succes, Niculescu urca un loc in clasamentul mondial la dublu, pe 23 WTA, cu 2855 de puncte. Luni a fost publicat noul clasament WTA si la simplu si la dublu, iar Simona Halep ramane pe 5, in timp ce Irina Begu ramane si ea pe loc, fiind pe 33 in lume. Niculescu ramane si ea pe loc in ierarhie, fiind pe 47.

Sorana Cirstea a cazut un loc pe 62, iar Patricia Tig a cazut 3 locuri, de pe 83 pe 86.

Iata cum arata top 10 mondial:

1. Angelique Kerber (Germania) 7.335 puncte

2. Serena Williams (SUA) 7.010

Ads

3. Karolina Pliskova (Cehia) 6.020

4. Dominika Cibulkova (Slovacia) 5.065

5. Simona Halep (Romania) 5.022

6. Garbine Muguruza (Spania) 4.790

7. Johanna Konta (Marea Britanie) 4.330

8. Agnieszka Radwanska (Polonia) 4.290

9. Svetlana Kuznetsova (Rusia) 4.025

10. Madison Keys (SUA) 3.857

Urmatorul mare turneu al fetelor va avea loc pe 24 aprilie, la Stuttgart, pe zgura indoor, in Germania.

Pana atunci, Romania va da piept in week-end-ul viitor, pe 22-23 aprilie, cu Marea Britanie la Mamaia, in barajul de mentinere in Grupa Mondiala II, acolo unde Ilie Nastase le-a selectionat pe Halep, Begu, Niculescu si Cirstea.

Marea Britanie le va avea in lot pe Konta, Watson, Robson si Rae.

Toate partidele de la Mamaia vor fi LIVE text pe Ziare.com.