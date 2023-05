Declaratie surprinzatoare a Johannei Konta dupa ce a spulberat-o pe Monica Niculescu

Johanna Konta a avut o reactie suprinzatoare dupa ce s-a distrat cu Monica Niculescu in optimile de finala de la Miami.

Jucatoarea britanica sustine ca, desi s-a impus fara drept de apel, a avut parte de un meci foarte disputat.

"Stiu ca scorul a fost 6-2, 6-2, insa eu am simtit ca am avut multe game-uri stranse si ca am muncit din greu pentru fiecare punct", a declarat Konta pentru BBC.

Monica Niculescu a fost eliminata, luni seara, in optimile de finala ale turneului WTA de la Miami.

Romanca a suferit o infrangere usturatoare in fata britanicei Johanna Konta, care s-a impus cu scorul de 6-2, 6-2.

M.D.