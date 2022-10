Elvetienii o lauda pe Monica Niculescu dupa eliminarea de la Wimbledon

Jurnalistii din Elvetia au laudat-o pe Monica Niculescu dupa eliminarea suferita in optimile de finala ale turneului de la Wimbledon.

Aceastia au remarcat evolutia foarte buna pe care romanca a avut-o in meciul cu reprezentanta lor, Timea Bacsinszky.

"Timea a fost dominata o buna perioada de timp de Niculescu, insa in cele din urma s-a impus in trei seturi", au scris cei de la Le Matin.

Elvetienii nu si-au menajat deloc sportiva atunci cand au prezentat desfasurarea primului set al disputei.

"Bacsinszky a fost inexistenta in fata romancei, care a castigat primul set cu scorul de 6-1", mai noteaza sursa citata.

Monica Niculescu, eliminata dramatic de la Wimbledon

Monica Niculescu a fost eliminata dramatic in optimile de finala ale turneului de la Wimbledon.

Sigura romanca ramasa in competitie la simplu la Openul englez a pierdut in trei seturi intalnirea cu elvetianca Timea Bacsinszky, scor 6-1, 5-7, 2-6.

Pentru accederea in optimile de finala, Niculescu si-a asigurat 240 de puncte in clasamentul WTA si un cec in valoare de 127 de mii de lire sterline.

M.D.

