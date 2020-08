Finala cu romance si la dublu, la Praga

Romancele, cap de serie numarul 4, le-au intrecut, sambata, in semifinale, intr-un meci de peste doua ore, cu scorul de 7-6 (4), 5-7, 10-5, pe principalele favorite Barbora Krejcikova si Katerina Siniakova din Cehia, locurile 8 si 9 in clasamentul probei de dublu.Duminica, de la ora 12.00, in finala, Niculescu si Olaru vor da piept cu alta echipa ceha, Lucie Hradecka/Kristyna Pliskova, cap de serie numarul 2.Calificarea in finala la dublu este recompensata cu un premiu total de 5.000 de dolari si cu cate 180 de puncte WTA. Invingatoarele vor primi 9.000 dolari si cate 280 de puncte WTALa simplu, tot duminica, nu inainte de 14.30, Simona Halep va juca in ultimul act cu belgianca Elise Mertens.