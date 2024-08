Monica Niculescu si Patricia Tig pierd finala de dublu a turneului din Luxemburg, dupa un meci de infarct

Monica Niculescu si Patricia Tig au pierdut dramatic, sambata seara, finala probei de dublu a turneului WTA din Luxemburg, in fata perechii Kiki Bertens (Olanda) / Johanna Larsson (Suedia), scor 6-4, 5-7, 9-11.

Cele doua romance au condus cu 5-2 in setul al doilea, dar adversarele lor au intors scorul si au castigat in cel din urma meciul.

Monica si Patricia au controlat jocul in intregime pana in ceea ce ar fi putut fi ultimul game al finalei si nu au parut pana atunci sa aiba probleme serioase cu olandeza Bertens si suedeza Larsson.

Cele doua perechi au mers umar la umar in primul set, insa echilibrul s-a rupt la 4-4, Niculescu si Tig fiind mai puternice si castigand cu 6-4.

In setul al doilea, romancele au inceput perfect, avand 2-0. Au fost egalate la 2, dar apoi au facut 5-2. Bertens si Larsson au revenit insa incredibil si au castigat cinci game-uri consecutive si setul cu 7-5.

In mini-setul decisiv, romancele au avut minge de meci la 9-8, insa adversarele au intors scorul si au castigat cu 11-9 decisivul. Meciul a durat o ora si 34 de minute.

In primul sau meci de sambata, Monica a castigat finala de simplu din Luxemburg, dupa ce a invins-o superb pe jucatoarea de pe locul 11 mondial, Petra Kvitova.

Monica Niculescu/Patricia Tig - Kiki Bertens/Johanna Larsson 6-4, 5-7, 9-11

Desfasurarea intalnirii:

20:23 - Din pacate, Niculescu si Tig pierd dramatic aceasta finala, scor 9-11 in decisiv!

20:15 - Tensiune maxima in acest final de meci! Este 4-4 in mini-setul decisiv.

20:07 - Game si set pentru Bertens si Larsson! Vom avea mini-set decisiv.

20:04 - Inca un break al olandezei si suedezei, romancele au pierdut ultimele 4 game-uri, dupa ce au fost la un pas de castigarea finalei. 6-5 pentru Bertens si Larsson.

20:00 - Romancele sunt egalate la 5, dupa ce au avut 5-2...

19:57 - Break al adversarelor romancelor, care se apropie la 4-5.

19:53 - Bertens si Larsson nu renunta la lupta, dar la serviciu urmeaza romancele.

19:48 - Niculescu si Tig sunt la un pas de castigarea acestui turneu la dublu!

19:46 - Break reusit de Monica si Patricia, care conduc cu 4-2!

19:42 - Egalate la 2, romancele nu acuza socul si preiau din nou conducerea.

19:36 - Rebreak al lui Bertens si Larsson, tot la zero.

19:34 - Break la zero al Monicai si Patriciei, care se distanteaza la 2-0!

19:31 - Inceput excelent al celor doua romance, care preiau conducerea in setul al doilea.

19:26 - Break si set pentru Monica si Patricia!

19:22 - Niculescu si Tig isi pastreaza serviciul si sunt la un pas de castigarea primului set.

19:19 - Rebreak al romancelor! Scorul este 4-4.

19:14 - Primul break al partidei, reusit din pacate de Bertens si Larsson.

19:10 - Cele doua perechi merg umar la umar, scorul este 3-3.

19:01 - Niculescu si Tig isi fac din nou serviciul si conduc cu 2-1.

18:54 - Romancele obtin primul punct al meciului.

18:51 - A inceput partida!

18:45 - Jucatoarele au iesit pe teren. Romancele sunt primele care vor servi.

INFO: Adversarele romancelor sunt favoritele 2 ale turneului.

INFO: Monica se afla pe locul 18 in clasamentul de dublu, iar Patricia pe 263, insa calificarea in finala i-a asigurat urcarea pana pe locul 161. Bertens este pe 42, iar Larsson pe 36.

INFO: Monica Niculescu are 7 titluri castigate la dublu, pierzand alte 13 finale, inclusiv una la Luxemburg, in 2012, cand a facut pereche cu Irina Begu, cele doua fiind invinse de jucatoarele din Cehia Andrea Hlavackova si Lucie Hradecka.

Atunci a fost singura data cand Monica a mai jucat doua finale in aceeasi zi - la simplu si la dublu. Romanca a pierdut atunci insa la simplu, fiind invinsa de Victoria Azarenka. In total, la simplu si dublu, are 5 finale disputate in Luxemburg.

INFP: In schimb, pentru Patricia Tig este a doua finala, dupa cea pierduta alaturi de Andreea Mitu la Bucuresti, in anul 2015.

