O romanca, eliminata chiar din primul tur de la Australian Open

Ea a fost invinsa, luni, cu scorul de 6-3, 6-2, de britanica Francesca Jones, numarul 241 mondial, dupa un meci de 70 de minute.Sportivele eliminate in primul tur primesc un premiu de 25.000 de dolari australieni (aproape 16.000 de euro) fiecare si cate doua puncte WTA.Luni, in aceeasi faza, Mihaela Buzarnescu , numarul 137 mondial si cap de serie 22, va juca impotriva spaniolei Lara Arruabarrena, locul 165 mondial.Laura Ioana Paar (193 WTA) va juca impotriva sportivei belgiene Maryna Zanevska, locul 252 mondial.Jaqueline Cristian, numarul 168 mondial, o va intalni pe jucatoarea canadiana Rebecca Marino, locul 312 WTA.La masculin, Marius Copil , numarul 216 mondial, va juca, tot luni, impotriva australianului Dane Sweeny, locul 794 ATP , in primul tur preliminar al Australian Open.Calificarile pentru primul grand slam al anului se desfasoara in perioada 10-13 ianuarie, la Doha (masculin) si Dubai (feminin). AusOpen va avea loc intre 8 si 21 februarie, la Melbourne CITESTE SI: Simona Halep va intra in carantina la Adelaide, inaintea turneului Australian Open