Presa britanica, despre esecul categoric suferit de Johanna Konta in fata Monicai Niculescu

Ziare.com va prezinta principalele comentarii aparute in presa britanica dupa ce Monica Niculescu a invins-o fara emotii pe Johanna Konta, in primul tur de la Beijing.

Iata principalele reactii:

BBC: Nu avem nimic de spus pozitiv despre evolutia Johannei Konta. A parut ca sufera o criza cronica de incredere si meciul cu Monica Niculescu era probabil cel mai prost ce ii putea veni in cale.

Romanca poate ca e pe locul 65 in clasamentul WTA, dar este spectaculos de diferita. Are o lovitura de forehand cu slice, care nu le permite adversarelor sa aiba un ritm de joc. E o jucatoare cu care Konta ar avea probleme chiar si cand ar juca cel mai bine.

Sky Sports: Romanca Niculescu nu este un star in tenisul feminin, dar cu siguranta are cel mai neortodox joc din circuit, lovind cu slice aproape toate mingile. Pentru o jucatoare lipsita de incredere cum este Konta, faptul ca a intalnit-o pe Niculescu a fost cu siguranta un cosmar. In timp ce Niculescu era puternica precum o piatra, Konta a facut 38 de greseli nefortate.

Metro: De la Wimbledon incoace, Konta a castigat doar doua meciuri. Cu Niculescu nu a avut nicio sansa si a pierdut cu 6-1, 6-2. Aceasta a fost a cincea ei infrangere consecutiva.

Monica Niculescu a ajuns in turul doi de la Beijing dupa ce a invins-o cu 6-1, 6-2 pe Johanna Konta.

Romanca va juca in turul doi cu invingatoarea dintre Shelby Rogers si Shuai Peng.

C.S.

Ads