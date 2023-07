Probleme de sanatate pentru Monica Niculescu: Nu am mai putut sa ma misc

A treia jucatoare a Romaniei in topul WTA, Monica Niculescu, s-a calificat joi in turul al doilea de la Wimbledon, iar dupa partida a spus ca a avut probleme de sanatate in ultimele doua luni.

Tenismena de 28 de ani a precizat ca are hernie de disc, avand dureri "groaznice", inainte de turneul de la Roland Garros.

"M-am simtit minunat azi. Din pacate, inainte de Roland Garros, am simtit un fulger pe coloana si nu am mai putut sa ma misc. Nu am dormit noaptea, m-am simtit groaznic.

Am facut RMN, am o hernie de disc, insa am sperat mereu ca pot sa revin. Mai ales ca imi place sa evoluez pe iarba. A fost primul meu turneu dupa accidentare, nu stiam la ce sa ma astept. Nu am avut meciuri in picioare si nici antrenamente puternice, dar ma bucur ca m-am recuperat si ca sunt in turul doi", a spus Niculescu, pentru Digi Sport.

Aceasta a marturisit ca nici nu stia sigur daca va putea juca la Wimbledon: "Am venit aici cu speranta ca nu voi mai simti dureri, dar nu aveam vreo garantie".

Monica a vorbit si despre meciul ce o asteapta vineri, atunci cand o va intalni pe Timea Bacsinszky.

"Sunt sigura ca maine (vineri - n.red.) o sa am o febra musculara de nu o sa ma pot misca. Sper sa fiu bine, ma asteapta un meci extrem de greu, Timea da bine cu reverul. A avut rezultate bune anul acesta si are incredere. Oricum, abia astept sa joc maine, pentru ca nu am mai evoluat de mult timp", a subliniat tenismena noastra.

