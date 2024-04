Veste buna pentru Monica Niculescu: Iata cum o poate elimina pe Serena Williams

Monica Niculescu o va infrunta pe Serena Williams in turul II de la Indian Wells, iar specialistii straini cred ca romanca are o sansa de a merge mai departe.

Potrivit portalului Live Tennis, Monica poate profita de faptul ca Serena incepe mai greu turneele si nu se concentreaza asa cum trebuie in primele meciuri.

"Niculescu si Serena se vor intalni pentru prima data, insa numarul 1 WTA are tendinta de a juca mai slab la inceput de turneu, mai ales dupa o pauza indelungata. De asemenea, ea a facut o schimbare importanta in cadrul staff-ului sau, renuntand la partenerul de antrenament traditional, Sascha Bajin", noteaza sursa citata.

Expertii straini sustin ca Monica poate realiza surpriza, desi nu s-a remarcat in ultima vreme.

"Niculescu nu i-a deranjat pe statisticieni in acest an, "bombardamentul" din meciul cu Aleksandra Krunic fiind doar a doua victorie din sezon. Are atuurile necesare pentru a pune probleme oricarei adversare. Va fi o partida destul de usoara pentru Serena, asta daca alti factori nu o vor perturba."

Ads

Monica Niculescu, meci istoric la Indian Wells: O va infrunta pe Serena Williams

Monica Niculescu s-a calificat in turul II de la Indian Wells dupa ce a trecut fara probleme de sarboaica Aleksandra Krunic, scor 6-2, 6-1.

Romanca a avut nevoie de numai 74 de minute pentru a-si asigura prezenta intr-o partida istorica impotriva Serenei Williams.

Monica Niculescu, despre meciul istoric cu Serena Williams: Am o sansa uriasa

Numarul 1 din clasamentul WTA isi va marca in disputa cu Niculescu revenirea la Indian Wells dupa 14 ani de boicot.

Meciul dintre Monica Niculescu si Serena Williams este programat sambata dimineata, incepand cu ora 03:00, ora Romaniei.

Va fi prima intalnire a Monicai cu cea mai buna jucatoare de tenis a planetei.

M.D.