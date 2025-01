Monica Odagiu, primele declarații despre tânărul care a murit după ce s-a aruncat în fața mașinii ei: „Nu am putut să plâng o lungă perioadă. La mine nu era un coșmar, era realitate” VIDEO

Actrița Monica Odagiu a vorbit recent în podcastul "Vorba lu' Jorge" despre accidentul rutier tragic în care a fost implicată în aprilie 2023, soldat cu decesul unui bărbat de 33 de ani. Incidentul a avut loc pe strada Știrbei Vodă, în zona Bisericii Luterane, moment în care tânărul s-a aruncat în fața mașinii conduse de artistă.

Monica Odagiu a declarat ulterior că victima a așteptat momentul în care nu mai putea evita impactul, aruncându-se în fața vehiculului său. Testele efectuate de autorități au indicat că artista nu consumase alcool sau substanțe interzise în momentul accidentului.

Monica Odagiu și-a revenit parțial cu ajutorul psihologului, după tragicul accident rutier

La mai bine de un an de la incident, Monica Odagiu a vorbit despre dificultățile emoționale întâmpinate în această perioadă. Ea a mărturisit că a fost profund afectată de comentariile negative și de percepțiile publicului, în ciuda faptului că s-a demonstrat că nu a avut nicio vină. Actrița a recunoscut că încă are coșmaruri și că revenirea la volan și că are în continuare frici și stă mereu cu teamă ca experiența să nu se întâmple din nou, având atenție sporită față de pietoni.

„Sinceră să fiu, nu îmi vine să cred că lucrurile sunt cum sunt acum și că s-au așezat cumva înapoi, pentru că în momentul în care s-a întâmplat asta, am simțit cum se prăbușește totul în jurul meu și a fost un moment foarte dificil. Real, nu am crezut că o să îmi revin din asta din niciun punct de vedere. Eu sunt un om foarte puternic și duc foarte multe lucruri, dar nu e simplu să trăiește cu așa ceva.”, a declarat Monica Odagiu, în podcastul moderat de Jorge.

Ads

În cadrul discuției cu Jorge, unde a venit însoțită de sora ei, Ana, Monica Odagiu a mărturisit că, deși ancheta a stabilit că nu a avut nicio vină, impactul emoțional al tragediei continuă să o afecteze profund. Actrița a fost nevoită să meargă la terapie pentru a trece peste trauma cauzată de sinuciderea tânărului care a ales să se arunce în fața mașinii sale în Capitală. Atunci, Monica nu a avut cum să oprească la timp pentru a evita tragedia.

„Nu am putut să plâng o lungă perioadă (…) La mine nu era un coșmar, era realitate și nu aveai cum să te trezești din așa ceva. Nu doresc asta nimănui, nici celui mai mare dușman al meu, deși nu cred că am foarte mulți (…) Culmea e că am reușit să mă urc din nou la volan. Sunt mai atentă, atentă la mașini, nu mai sunt atât de focusată cu mașinile, cât cu oamenii de pe trotuare, treceri de pe pietoni”, a mai spus actrița.

Actrița a povestit că a primit sprijin din partea colegilor de breaslă, precum Aurelian Temișan și Monica Davidescu, care au fost esențiali în depășirea momentelor dificile.

De asemenea, actrița a dezvăluit că a revenit la volan la doar o lună după accident, deși experiența a fost marcată de teamă și anxietate.

Ads