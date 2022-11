Campioana olimpică la tenis se mărită: "Abia aștept să îmi petrec restul vieții cu tine"

O fostă campioană olimpică la tenis se pregătește de nuntă.

Monica Puig, din Porto Rico, a anunțat că se va căsători azi cu alesul ei, Nathan.

"Am ajuns la sfârșitul numărătorii inverse! Nu-mi vine să cred că mă voi căsători cu acest om extraordinar! Nathan, abia aștept să îmi petrec restul vieții mele cu tine și să continui să creasc alături de tine! Gata să sari?", a scris Monica Puig pe twitter.

Măcinată de accidentpri în ultimii ani, jucătoarea care a produs senzație la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro 2016, a decis să pună punct carierei în vara acestui an la doar 28 de ani.

Ea a câștigat prima medalie olimpică de aur din istoria statului Porto Rico la Rio 2016.

Puig a învins-o atunci în finală pe Angelique Kerber, după ce le depășise și pe Petra Kvitova sau Garbine Muguruza.

În ultimii ani, ea a trecut prin multe operații și nu a mai reușit să revină la un nivel bun.

Puig s-a retras cu 3,5 milioane de dolari câștigate din tenis, un titlu WTA și un loc 27 - cea mai bună clasare a carierei.

We have reached the end of the countdown! I can’t believe I get to marry this amazing man tomorrow! Nathan, I can’t wait to spend the rest of my life with you and continue to grow by your side! 🤍 Ready to jump?! pic.twitter.com/M9m5MKWBPR