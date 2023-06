Fiul Monicăi Tatoiu, despre Dumnezeu: ”Nu pot să cred într-un om cu barbă”. Cât de supărată e vedeta

Cunoscuta femeie de afaceri Monica Tatoiu (66 de ani) a dezvăluit într-un interviu pentru Ego.ro unul dintre marile regrete ale vieții sale, legat de unicul ei copil.

Astfel, Monica Tatoiu e supărată pentru că fiul ei, în vârstă de 29 de ani, a recunoscut că nu crede în Dumnezeu, în ciuda dificultăților prin care a trecut mama sa la naștere.

„Am o mare problemă cu fiul meu, pentru că l-am dus în biserică de când era…câteva luni avea, la toate Învierile. De doi ani de zile eu merg și la biserica catolică de Crăciun. El s-a născut ca urmare a rugăciunii mele. Eu nu puteam să fac copii. M-am rugat în 92: Doamne, ajută-mă să las ceva în urma mea! Când am închis ușa și m-am dus la Sfântul Iosif la slujbă în noaptea de Crăciun, am avut senzația de gol în spatele meu. M-am rugat și am rămas gravidă în 93, în iunie. Toți ziceau că nu se poate.

În ’94 s-a născut Victoraș. S-a născut înainte de vreme din tâmpenia mea. M-am rugat în noaptea aia la Dumnezeu. Doctorii mi-au zis ”mai faceți altul”, eu știam că nu se mai poate. Și atunci am făcut eu un legământ cu Dumnezeu, să renunț la niște lucruri și să-mi dedic viața lui Dumnezeu și oamenilor din jurul meu, să fac bine. A doua zi copilul era perfect. Nu avea un plămân, nu îi funcționa. L-am dus la biserică”, a afirmat Monica Tatoiu.

„Acum doi ani ”nu pot să cred într-un om cu barbă, dă-mi ceva palpabil”. I-am explicat, Dumnezeu este iubire, este energie, atâta timp cât îl simți… nu e un om cu barbă. Zice ‘nu cred decât în știință’. Este cinic de nu se poate. E singura mea greșeală pe care nu știu să o repar. Se spune așa: rugăciunile părinților sunt temelia caselor copiilor. Și atunci eu înseamnă că la un moment dat în viața mea am făcut niște prostii și plătesc”, a mai spus Monica Tatoiu la Ego Life.

