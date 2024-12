Ce face Monica Tatoiu în fiecare an de Revelion. Obiceiul de la care nu se abate niciodată

Monica Tatoiu (68 de ani) are un ritual pe care îl respectă an de an de Revelion, dar și în primele zile din anul ce urmează. Este un obicei pe care femeia de afaceri îl păstrează cu sfințenie de 41 de ani, de când s-a cunoscut cu soțul ei, Victor Tatoiu.

Ritualul Monicăi Tatoiu de Revelion

Ca aproape în fiecare an de Revelion, Monica și Victor Tatoiu sărbătoresc trecerea dintre ani peste hotare. De cele mai multe ori, Revelionul îi prinde pe o insulă exotică, plan pe care cei doi soți și l-au făcut și pentru finalul anului 2024. Astfel, trecerea dintre ani îi va prinde pe Insula Bonaire din Marea Caraibilor.

Și pentru că dragostea lor a rămas la fel de vie, chiar și după 41 de ani de relație, Monica Tatoiu și soțul ei sunt atenți la evenimentele importante din viețile lor, cum ar fi ziua în care s-au cunoscut, dar și aniversarea soțului.

De Revelion, Monica Tatoiu deschide o șampanie și începe sărbătorirea noului an, indiferent de locul în care se află, în momentul în care în România este ora 00:00. Apoi, în anul următor, femeia de afaceri și Victor Tatoiu sărbătoresc ziua în care s-au cunoscut, iar în 2025 împlinesc 42 de ani de relație.

Ulterior, cei doi soți deschid o șampanie pentru ziua de naștere a lui Victor Tatoiu, care în 2025 împlinește 71 de ani.

„Noi avem un ritual, întotdeauna desfacem 3 șampanii. Pe 31 decembrie, la ora 18.00, când e 12 noaptea în România, deschidem șampania medie. Pe 2 ianuarie sărbătorim anii de când ne-am cunoscut, din 1983, altă șampanie, și pe 5 ianuarie face Tatoiu 71 de ani, altă șampanie. Cea mai bună este de când ne-am cunoscut”, a declarat Monica Tatoiu pentru Click.

Monica Tatoiu, una dintre cele mai de succes femei de afaceri din România

Monica Tatoiu, născută pe 21 iunie 1956, este o personalitate cunoscută în mediul de afaceri din România. Ea a fost director general al unui celebru brand de cosmetice în care a investit 300.000 de euro, bani pe care pe care i-a recuperat în doar șase luni.

