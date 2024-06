Mai multe obiecte neobișnuite au fost depistate în diverse regiuni din întreaga lume, alimentând tot felul de teorii ale conspirațiilor. Ultima apariție neașteptată s-a produs lângă Las Vegas, în Statele Unite.

Astfel, poliția Metropolitană din acest oraș a anunțat că un monolit misterios a fost descoperit în deșert, derutând chiar și pe ofițerii care au văzut strălucind ciudatul obiect, în apropierea unui lanț muntos.

Un asemenea monolit misterios apare la intervale neregulate în diferite țări din lume, fenomenul fiind observat chiar și în România, unul fiind văzut pe plaja de la Vadu, iar altul într-o regiune muntoasă, la vechea cetate Petrodava, potrivit Sky News.

Poliția din Las Vegas a declarat că membrii unei unități de căutare și salvare de voluntari au întâlnit obiectul strălucitor, ca o oglidă în apropierea vârfului Gass, în Desert National Wildlife Refuge din Nevada.

Ofițerii nu au idee de unde provine monolitul și au spus că se așteaptă ca utilizatorii rețelelor de socializare să încerce să rezolve misterul.

Distribuind o imagine a descoperirii pe platforma de socializare X, poliția din Las Vegas a spus: „Vedem o mulțime de lucruri ciudate când oamenii merg la drumeții, cum ar fi să nu fie pregătiți pentru vreme, să nu aducă suficientă apă... dar verifică asta! În weekend, (LV Search and Rescue) a observat acest monolit misterios lângă Vârful Gass, la nord de vale”.

MYSTERIOUS MONOLITH!

We see a lot of weird things when people go hiking like not being prepared for the weather, not bringing enough water... but check this out!

Over the weekend, @LVMPDSAR spotted this mysterious monolith near Gass Peak north of the valley. pic.twitter.com/YRsvhJIU5M