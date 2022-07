Imagini rare cu "monstrul din Marea Caspică". Cel mai mare avion din lume până 1988 rula pe apă cu viteză uriașă VIDEO

Un utilizator Twitter a postat imagini cu un avion legendar dispărut în negura secretomaniei sovietice.

Este vorba despre avionul numit "monstrul din Marea Caspică", intitulat oficial KM (Korabl Maket). Sovieticii l-au numit ekranoplan, care în esență era un hovercraft, un fel de hibrid între o barcă cu motor și un avion.

A fost un aparat de zbor gigantic, amfibiu, fabricat în 1964.

A început să fie testat în Marea Caspică începând cu anul 1966.

Avea o greutate de 240 de tone, dar putea decola la 544 de tone.

Viteza medie de deplasare, pentru consum de carburant optim, era de 500 de kilometri pe oră. Date din arhivă indică faptul că a zburat cu 730 de km/oră, viteză maximă. Era viteza de deplasare pe care o putea atinge la câțiva zeci de centimetri deasupra apei, fiind conceput să poată ateriza și decola din mare.

Avionul era echipat cu zece motoare cu reacție, avea lungimea de 90 de metri și putea zbura pe apă sau deasupra acesteia.

Some incredible footage of the Caspian Sea Monster - an experimental ground effect vehicle tested by the Soviet Navy from 1966 to 1980, when it crashed and sunk in the Caspian Sea.

It was the world’s heaviest aircraft until the An-225 Mriya first flew in 1988. pic.twitter.com/H0FZbGKzgq