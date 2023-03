Diferențe în montajul unor automatizări: poartă culisantă cu trafic mediu vs. intensiv

Montajul unei automatizări pentru poarta culisantă reprezintă ultima etapă în procesul de împrejmuire și protecție a proprietății pe care o deții ori administrezi, fie că vorbim despre o casă, un teren, o fabrică, o clădire de birouri etc. După achiziționarea unui astfel de model de poartă, una dintre cele mai utilizate la nivelul întregii țări, dar și la nivel mondial (pe lângă cea batantă), vei realiza curând că este nevoie și de un kit de automatizare, întrucât acesta te va ajuta foarte mult la capitole precum comoditate și confort (imaginează-ți, spre exemplu, scenariul în care primești oaspeți și nu trebuie să te mai deplasezi în afara casei pentru a le deschide și a-i primi).

Operațiunea de montaj automatizare poarta culisanta este una complexă, presupunând numeroși pași care trebuie efectuați exact în ordine, pentru a reuși și a garanta rezultate de securitate la cele mai înalte standarde. Ținând cont de importanța mizei, mai exact protejarea propriei persoane, a familiei / colegilor și bunurilor, toate deosebit de valoroase, atât la propriu, cât și la figurat, este nevoie ca acest proces să fie realizat de veritabili specialiști în domeniu. Prin urmare, nu recomandăm o abordare de tip DIY (do it yourself), ci apelarea la profesioniști cu o experiență îndelungată în respectiva "îndeletnicire".

O asemenea firmă va ști ce tip de kit să-ți recomande, în funcție de nevoile, bugetul și specificul situației în care te regăsești. Tocmai de aceea, în continuare, îți prezentăm două situații des întâlnite în montajul unei automatizări de poartă culisantă: instalarea unui model industrial (pentru utilizare intensivă) versus instalarea unui model rezidențial (pentru un trafic mediu). După cum vei observa, unele diferențe sunt semnificative, în special în ceea ce privește greutățile și dimensiunile suportate, prin urmare trebuie să faci întotdeauna alegerea corectă, pentru a te asigura că poarta nu cedează și nu se defectează atunci când ai mai mare nevoie de ea.

Montaj automatizare poartă culisantă industrială (trafic intensiv)

Produs recomandat: Kit Motorline Slide 1024

Acest kit este destinat porților cu lungimea de până la 15 metri și greutatea de maximum 1.000 de kilograme. Viteza de deschidere este de 12 metri pe minut, în timp ce temperatura de funcționare variază de la -25 de grade Celsius la +65 de grade Celsius;

Montaj automatizare poartă culisantă rezidențială (trafic mediu)

Produs recomandat: Kit Motorline Bravo 500

Acest kit se potrivește pentru porțile care au lungimea de maximum 7 metri și o greutate de până la 500 de kilograme. El are o viteză de deschidere este de 0,16 metri pe secundă, iar intervalul temperaturii de funcționare se întinde de la -25 de grade Celsius până la +55 de grade Celsius.

În afară de caracteristicile menționate deja, celelalte sunt similare: kit-ul conține un motoreductor (echipat cu unitate de comandă și programare), două telecomenzi, un set de fotocelule, o lampă de avertizare, precum și accesorii pentru montaj. În concluzie, acum știi că trebuie să apelezi la experți pentru instalarea automatizărilor, iar ei te vor ajuta să optezi exact pentru modelul potrivit scenariului în care te afli.

