Unul dintre cele mai importante monumente istorice din Herculane se vinde cu bucata. E locul unde împărăteasa Austriei locuia când vizita stațiunea

O parte din Vila Elisabeta, una dintre cele mai emblematice clădiri ale stațiunii Băile Herculane, a fost scoasă recent la vânzare de către actualul proprietar – o societate comercială din județul Timiș. Zona respectivă aparține unei firme private, iar restul clădirii e în proprietatea Primăriei Herculane.

În încercarea de a salva clădirea și de a o readuce în proprietatea publică, consilierul județean Doru Coșei a propus Consiliului Județean Caraș-Severin să își exercite dreptul de preemțiune, adică prioritatea de a cumpăra imobilul înaintea oricărui alt cumpărător.

„Vila Elisabeta trebuie să fie o prioritate pentru Băile Herculane și Caraș-Severin. Vila Elisabeta, una dintre clădirile emblematice ale Băilor Herculane, reprezintă nu doar un monument istoric, ci și un simbol al eleganței și prestigiului de altădată al stațiunii, o bijuterie arhitecturală construită la inițiativa împărătesei Elisabeta. Reîntregirea acestui imobil este o prioritate absolută pentru toți cei care cred în protejarea și revitalizarea patrimoniului istoric și cultural local. În prezent, o parte din Vila Elisabeta, fosta farmacie, corpul de clădire aflat în proprietatea unei societăți comerciale din Timiș, a fost scoasă la vânzare. Această situație oferă o șansă unică de a reda comunității un monument istoric de mare valoare. Statul, prin Ministerul Culturii, Consiliul Județean Caraș-Severin și Primăria Băile Herculane, are posibilitatea legală de a-și exercita dreptul de preemțiune, adică prioritatea de a achiziționa imobilul înaintea oricărui alt cumpărător”, transmite Coșei.

Consiliul Județean Caraș-Severin nu vrea să reîntregească imobilul

În ședința Consiliului Județean din 30 octombrie, Cosei a depus un amendament la proiectul inițial al președintelui CJ, care prevedea neexercitarea dreptului de preemțiune. Amendamentul său a vizat exercitarea acestui drept, adică achiziționarea de către Consiliul Județean a părții de clădire scoase la vânzare, pentru a proteja și reîntregi patrimoniul Băilor Herculane.

„În ședința Consiliului Județean Caraș-Severin, am propus un amendament la proiectul inițial al președintelui Consiliului Județean, prin care se propunea neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul Vila Elisabeta. Amendamentul meu a vizat exercitarea acestui drept, adică achiziționarea de către Consiliul Județean a părții de clădire scoase la vânzare, pentru a proteja și reîntregi patrimoniul Băilor Herculane. Amendamentul a fost votat cu majoritate absolută, însă legea cerea majoritate calificată (două treimi din numărul consilierilor) pentru aprobarea cumpărării. Astfel, Consiliul Județean nu va putea achiziționa clădirea. Mulțumesc tuturor colegilor care au votat pentru Băile Herculane și pentru patrimoniul județului. Mergem înainte. Așteptăm acum ca și Consiliul Local Băile Herculane să decidă dacă va cumpăra această clădire de valoare istorică”, arată consilierul.

Un simbol al eleganței imperial aflat în paragină

Vila Elisabeta a fost construită în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Clădirea, amplasată în centrul istoric al stațiunii, a fost destinată reședinței imperiale și a contribuit la transformarea Băilor Herculane într-una dintre cele mai rafinate stațiuni balneare din Europa.

Prin arhitectura sa elegantă, în stil neoclasic, cu elemente baroce și detalii ornamentale fine, Vila Elisabeta a devenit un simbol al prestigiului și rafinamentului de altădată al Băilor Herculane.

Împărăteasa Austriei, fascinată de frumusețea locurilor și de efectele terapeutice ale apelor termale, a petrecut aici șase săptămâni în vara anului 1887. A mai revenit la Herculane și în anii 1890, 1892 și 1896, confirmând astfel atașamentul ei față de această regiune.

De-a lungul timpului, lipsa investițiilor și degradarea treptată a centrului istoric au afectat starea clădirii. Vila Elisabeta este astăzi împărțită între mai mulți proprietari, iar corpul care a funcționat ca farmacie – partea scoasă la vânzare – se află într-o stare avansată de deteriorare, necesitând lucrări urgente de consolidare și restaurare.

Consilierul județean a declarat că va continua să susțină toate demersurile legale și financiare prin care autoritățile locale și județene ar putea achiziționa și reabilita imobilul, pentru a-l reintroduce în circuitul public și turistic, redându-i astfel strălucirea de altădată.

„În calitate de consilier județean, consider că avem datoria morală și administrativă de a acționa responsabil pentru protejarea patrimoniului cultural al județului nostru. Voi susține și promova, alături de colegii mei consilieri, toate demersurile legale și financiare prin care Consiliul Județean și Primăria să poată achiziționa această parte a Vilei Elisabeta. Este un gest concret, dar esențial, care ar permite reîntregirea clădirii și repunerea ei în circuitul public și turistic”, precizează Coșei

