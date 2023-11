În portul Sevastopol din Peninsula Crimeea capturată de ruși, din cauza furtunilor puternice, a avut loc un incident interesant cu monumentul „Fiilor Rusiei care au luptat în războiul civil”.

Acest ansamblu statuar a fost inaugurat personal de către președintele țării agresoare, Vladimir Putin, în 2021, relatează publicația Korrespondent.

Din cauza vântului, monumentul cu numele patetic „Fiilor Rusiei care au luptat în războiul civil” a fost deteriorat. Structura a rezistat vântului năpraznic, care a depășit 40 km/ secundă, drept urmare unul dintre „fii” a aterizat în cap.

Monumentul înfățișează soldați ai Armatei Roșii și ai Gărzii Albe (soldații care s-au opus regimului bolșevic). Din anumite motive misterioase, uraganul a doborât doar „soldatul Armatei Roșii”, în timp ce „Garda Albă” a rămas în picioare.

