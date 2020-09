Familia Williams se retrage din Formula1, dupa 43 de ani

"Dupa 43 de ani si 739 de Grand Prix-uri, familia va parasi sportul ca urmare a recentei schimbari a proprietarului, acesta devenind Doriltom Capital", se arata pe site-ul echipei de F1.Claire Williams, in varsta de 44 de ani, fiica fondatorului echipei, Frank Williams, renunta astfel la functia de director general. " Viitorul echipei fiind asigurat, simtim ca acesta este momentul potrivit pentru noi sa ne retragem din sport. Ca familie, prioritatea noastra a fost mereu Williams.Suntem in acest sport de peste patru decenii. Suntem incredibil de mandri de realizarile noastre si de mostenirea pe care o lasam. Stim ca echipa ramane pe maini bune si ca numele Williams va dainui. Acesta poate fi sfarsitul unei ere pentru Williams ca echipa condusa de o familie, dar este inceputul unei noi ere pentru Williams Racing si ii uram succes in viitor", a declarat Claire Williams.Frank Williams, acum in varsta de 78 de ani, a fondat echipa Williams in 1977. Echipa a fost cumparata in urma cu zproximativ zece zile de fondul de investitii american Dorilton Capital.