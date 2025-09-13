Ratingul României nici nu urcă, nici nu coboară. Anunțul făcut de Moody's. De ce perspectiva rămâne negativă

Autor: Adrian Zia
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 07:06
Ratingul României nici nu urcă, nici nu coboară. Anunțul făcut de Moody's. De ce perspectiva rămâne negativă
Ratingul României nici nu urcă, nici nu coboară. Anunțul făcut de Moody's

Agenţia de rating Moody's a confirmat vineri, 12 septembrie, calificativul României la ”Baa3”, perspectiva rămânând negativă.

Decizia de a menţine perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambiţios de consolidare fiscală al Guvernului, se arată într-un raport al Moody's.

Potrivit sursei citate, măsurile fiscale adoptate de Guvern în iulie şi septembrie anul acesta au îmbunătăţit semnificativ perspectivele fiscale ale României faţă de aşteptările agenţiei, care în martie a schimbat perspectiva din stabilă în negativă.

Măsurile de consolidare combinate depăşesc 3% din PIB în 2025 şi 2026, principalii factori contributori fiind creşteri ale Taxei pe Valoare Adăugată şi indexarea îngheţării salariilor din sectorul public şi a pensiilor.

”Cu toate acestea, rămân riscurile semnificative privind implementarea, legate de menţinerea sprijinului politic pentru program, asigurarea disciplinei cheltuielilor şi atingerea ţintelor de creştere a veniturilor, precum şi riscul ca impactul negativ asupra creşterii al pachetului să submineze efortul de consolidare fiscală”, a arătat agenţia de rating.

