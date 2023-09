Morandi va concerta in Kosovo, in ciuda protestelor

Trupa Morandi va sustine, marti, concertul in Pristina, Kosovo, cu ocazia sarbatoririi unui an de la declaratia de independenta, in ciuda campaniei organizate de un grup de localnici albanezi, care a manifestat impotriva prezentei trupei, informeaza reprezentantii casei de discuri Universal Music.

Albanezii din Kosovo au protestat impotriva prezentei trupei Morandi la acest eveniment din motive pur politice, informeaza NewsIn.

De la sosirea in Kosovo, toti membrii trupei Morandi au fost insotiti permanent de garzi de corp, pentru a le asigura protectia si pentru evitarea oricaror incidente care ar putea fi provocate de grupul de manifestanti albanezi, potrivit reprezentantilor Universal Music - casa de discuri ce reprezinta trupa.

"Nu suntem implicati in niciun fel in viata politica, dimpotriva, muzica noastra cred ca nu ar fi putut transmite un mesaj mai pozitiv de atat. Oamenii din intreaga lume ar trebui sa se bucure de ceea ce transmitem noi prin versurile si liniile noastre melodice, nu sa se lase afectati de pozitiile politice pe care le adopta statele din care facem parte", a declarat Randi, unul dintre membrii trupei.

Potrivit publicatiei online BalkanInsight, sute de albanezi din Kosovo fac campanie pe Facebook impotriva grupului pop Morandi, nefiind de acord ca trupa sa concerteze la Pristina, pentru ca Romania nu a recunoscut independenta Kosovo.

Potrivit sursei citate, Morandi are programat un concert la Pristina marti, cand kosovarii sarbatoresc primul an de la declaratia de independenta. Circa 1.000 de kosovari s-au alaturat unui grup creat in comunitatea virtuala Facebook care se numeste "NU pentru Morandi in ziua independentei noastre".

Kosovo si-a declarat independenta de Serbia la 17 februarie 2008 si pana in prezent noul stat a fost recunoscut de 54 de tari, intre care SUA si majoritatea membrelor UE. Romania face parte dintre cele cinci tari UE care nu recunosc independenta Kosovo.