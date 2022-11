A 22-a ediție a Campionatului Mondial e fotbal începe în Qatar, în această seară, când este programat meciul inaugural dintre echipa țării gazdă și Ecuador.

Ceremonia de începere l-a adus în prim plan pe actorul american Morgan Freeman, care a rostit un mesaj emoționant ”În ciuda aparențelor, suntem toți la fel!”

Trofeul a fost adus pe stadion de fostul mare fotbalist francez Marcel Dessaily, campion mondial în 1998. Franța este deținătoarea trofeului, câștigând al doilea titlul mondial în Rusia, acum patru ani.

A fost lansată și mascota oficială a Cupei Mondiale din Qatar, ”La’eeb”, care înseamnă jucător de top.

