Frumoasa Morgan Riddle (26 de ani), iubita fotomodel a tenismenului american Taylor Fritz (26 de ani, 9 ATP), a relatat episodul traumatizant pe care l-a trăit la finala Super Bowl, meciul anului peste Ocean, câștigat de Kansas City Chiefs în fața celor de la San Francisco 49ers (25-22).

„Nu aveam de gând să vorbesc despre asta, dar cred că este foarte important. Nu mi-a venit să cred nivelul de hărțuire din partea unor bărbați cu care a trebuit să mă confrunt în acest weekend.

]n ultimele trei zile, am fost hărțuită, agresată, de fiecare dată când m-am aflat în mulțime. A fost foarte rău și în timpul meciului, nu m-am putut bucura de spectacol pentru că am fost hărțuită în continuu de către bărbați beți și nepoliticoși. A fost foarte stresant și înfiorător! Am suferit un atac de panică, iar în al treilea sfert al jocului am stat doar în baie”, a precizat Morgan Riddle pe contul ei de Instagram, conform Gsp.ro.

„Din fericire, nu mi s-a întâmplat asta niciodată la vreun turneu de tenis. Sper ca toți bărbații care citesc asta să înțeleagă gravitatea acestor lucruri. Vrem doar să ne bucurăm de spectacol. Să fii atinsă de bărbați fără acordul tău e de-a dreptul înfiorător”, a adăugat iubita lui Taylor Fritz.