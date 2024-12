Cel puţin 14 morţi în urma unui cutremur de magnitudinea 7,3 într-un arhipelag din cea mai periculoasă zonă a Pacificului FOTO/VIDEO

Un cutremur de magnitudinea 7,3 a avut loc marţi, 17 decemebrie, în largul Vanuatu, soldat cu cel puţin 14 morţi şi pagube importante în acest arhipelag de la Oceanul Pacific vulnerabil la catastrofe naturale, relatează AFP.

Epicentrul cutremurului, înregistrat la ora locală 12.47 (3.47, ora României), a fost localizat la o adâncime de 43 de kilometri, în mare, la aproximativ 30 de kilometri vest de Port Vila, capitala acestei naţiuni insulare, potrivit Institutului american de geofizică USGS, şi care a declanţat o alertă de tsunami.

O replică de magnitudinea 5,5 a avut loc câteva minute mai târziu, urmată de o serie de seisme mai slabe.

Reprezentanta Crucii Roşii la Pacific, Katie Greenwood, a scris pe X că Guvernul din Vanuatu a anunţat 14 morţi confirmate şi 200 de răniţi, îngrijiţi la spitalul principal din capitală.

Boroul ONU pentru Coordinarea Afacerilor Umanitare (OCHA) a anunţat anterior cel puţin şase morţi şi a estimat că 116.000 de persoane ar putea fi afectate de consecinţele cutremurului.

Spitalul din Port Vila a fost avariat.

Corturi au fost instalate în exteriorul spitalului, pentru a primi afluxul de pacienţi, a anunţat ONU, adăugând că existau perturbări importante ale telecomunicaţiilor şi că principalele două rezervoare de apă au fost avariate.

Persoanele rănite au fost transportate la spitalul din capitală cu camioane. Alţi răniţi erau lungiţi pe tărgi, afară, sau pe scaune, potrivit unor imagini difuzate de televiziunea publică VBTC.

Prayers for Vanuatu 🙏

7.4 magnitude earthquake hits Port Vila, Vanuatu.

See the CCTV footage. Buildings collapsed

Rescuers are rushing to reach trapped survivors after the American Embassy's first floor was damaged. #earthquake #Vanuatu #TerremotoVanuatu #Terremoto pic.twitter.com/nWVIr3LTAp