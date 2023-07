8 persoane decedate au fost scoase dintr-un tunel lovit de viitură în Coreea de Sud. Imaginile declanșării catastrofei VIDEO

Într-un tunel inundat de ploile abundente din centrul Coreei de Sud au fost recuperate trupurile neînsufleţite a opt persoane prinse duminică, 16 iulie, ducând bilanţul morţilor provocate în ţară de ploi torenţiale din ultimele zile la 35.

Seo Jeong-il, şeful staţiei de pompieri din vestul Cheongju, a declarat că s-a estimat că aproximativ 15 vehicule, inclusiv un autobuz, au fost scufundate în pasajul subteran din oraş, la scurt timp după ce un dig al unui râu din apropiere a fost distrus de ploile de sâmbătă.

Imaginile difuzate de postul local de televiziune MBC au arătat apă noroioasă curgând în tunel, în timp ce vehiculele treceau cu roţile scufundate.

Early Saturday morning, with rain showing no sign of abating, the Miho River, which runs west through Cheongju, North Gyeongsang Province, was transforming into a menacing force, with its current swelling to dangerous levels.https://t.co/Gk8svEfdbV pic.twitter.com/DBDiUQ0mLI