Mai multe persoane au murit, după ce mulțimea s-a călcat în picioare pentru a primi ajutoare. „A avea orez obişnuit în casă devine un lux”

Cel puţin 13 persoane au murit sâmbătă, 21 decembrie, în două incidente petrecute în Nigeria, după ce mulţimi de oameni, majoritatea femei şi copii, s-au înghesuit pentru ajutoare, au transmis polițiștii.

În capitala Abuja, cel puţin zece oameni au murit şi mulţi alţii au fost răniţi după ce s-au îngrămădit pentru a primit cadouri distribuite de Biserica Catolică Sfânta Treime, în districtul Maitama.

”Acest eveniment nefericit, care a avut loc în jurul orei 6.30 a.m., a avut ca urmare o ambuscadă care a dus la moartea a zece persoane, inclusiv patru copii, iar alţi opt au suferit diverse răni”, a afirmat Josephine Adeh, un purtător de cuvânt al Poliţiei.

În Okija, în statul Anambra din sud-estul Nigeriei, o altă înghesuială s-a produs după ce un membru al comunităţii a oferit daruri, între care orez, ulei şi bani.

