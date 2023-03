Tragedie cu zeci de morți. Podeaua unui templu s-a prăbușit, iar oamenii au căzut în puţul uriaş de dedesubt VIDEO

Cel puţin 35 de persoane au murit joi în India după ce au căzut într-un puţ în trepte la un templu hindus a cărui podea s-a prăbuşit, relatează CNN, Reuters şi AFP. O persoană este încă dată dispărută, iar 16 oameni au fost răniţi.

Zeci de credincioşi au căzut într-un „baoli” - o construcţie specifică templelor indiene, care arată ca o un puţ uriaş cu scări până la nivelul apei, folosită pentru ritualuri religioase - când podeaua templului care o acoperea, o placă de beton, a cedat sub greutatea lor.

Incidentul a avut loc la templul Shri Beleshwar Mahadev Jhulelal din oraşul Indore, în statul Madhya Pradesh. Podeaua templului s-a prăbuşit "din cauza încărcăturii grele", potrivit autorităţilor locale.

Apa a fost pompată din puţul cu trepte pentru a ajuta eforturile de salvare.

"În ciuda tuturor eforturilor, nu am putut salva multe vieţi", a declarat un reprezentant al autorităţilor. "Este foarte mult noroi. După ce vom face decolmatarea, vom face încă o acţiune de căutare", a declarat oficialul local.

Armata, precum şi echipele de intervenţie în caz de dezastre federale şi de stat sunt implicate în operaţiunile de salvare.

Imaginile prezentate la televiziune au arătat salvatorii montând frânghii şi scări pentru a ajunge la cei prinşi în puţ. Imaginile arată o gaură uriaşă, deschisă în sol, sub templu, cu oameni care urcă pe o scară la suprafaţă şi autorităţi care atârnă frânghii în jos. O structură cu bare metalice poate fi văzută atârnând de margini, părând să fi cedat. Afară, mulţimi neliniştite se adunaseră în faţa templului, în timp ce autorităţile scoteau răniţii pe targă.

