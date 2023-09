Fotbalistul naționalei care a luat pe toată lumea la mișto: „Trebuie să jucăm tiki-taka cum vă place vouă. Suntem jucători slabi"

România a învins cu 2-0 naționala Kosovo și a mai făcut un pas către calificarea la turneul final al Campionatului European.

La finalul meciului, Olimpiu Moruțan a avut o ieșire sarcastică la adresa opiniei publice.

„Trebuie să jucăm tiki-taka cum vă place vouă. Mă bucur că am câștigat. Nu contează cine joacă bine. Asta ne dorim și noi, să jucăm bine. Mai trebuie să punem unele lucruri la punct.

Am avut un om în plus, am mers peste ei. Ne doream victoria, asta e clar.

Vom vedea la meciurile următoare ce vom face. Lumea nu ne vede calificați, suntem jucători slabi, dar noi încercăm să dăm totul. Lumea nu ne vede calificați. Suntem jucători slabi. Noi jucăm pentru noi. Toată lumea ne critică. Normal că suntem slabi, nu? Am jucat prost cu Israel, deci suntem slabi.

Ne bucurăm că am câștigat acum. Am jucat puțin mai bine azi, nu? Am jucat mai liberi. Dacă suntem slabi, mergem mai departe. Așa cum suntem, vrem să ne calificăm la EURO! Acesta este obiectivul nostru”, a spus Moruțan, care a intrat bine în meci, contribuind decisiv la faza primului gol.

Ads