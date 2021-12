O altfel de poveste a lui Moș Crăciun, salvat de medici după infecția cu COVID. Pariul făcut acum cu antivacciniștii: „N-aveți curaj!”

O nouă postare a Comitetului național de coordonare a activităţilor privind vaccinarea, pe pagina de Facebook RO Vaccinare, încearcă să convingă lumea să se vaccineze.

De această dată, duminică, 26 decembrie, este prezentată povestea lui Moș Crăciun, care s-a aflat într-o stare gravă din cauza COVID-19.

„Anul trecut pe vremea asta ne rugam să se inventeze acel vaccin care să ne salveze”, începe Moș Crăciun să povestească.

Moșul spune că în martie s-a vaccinat cu AstraZeneca, iar după zece zile a avut simptome de COVID. Ulterior a fost testat pozitiv.

„Am făcut un vaccin AstraZeneca, care spuneau oamenii că îți produce tot felul de boli, că te ucide că și așa mai departe. Am vorbit cu un prietenii mei doctorii de la Spitalul Militar Central și am întrebat, oameni buni, cum este, și au zis, Moșule, ai încredere în noi, dacă faci vaccinul, te protejezi”, a spus Moșul.

A fost la spital, apoi a mers acasă, unde a urmat tratamentul. Doar că starea sa de sănătate s-a înrăutățit.

„S-a trimis imediat o mașină după mine, am fost internat și șapte zile am stat legat la oxigen, perfuzii și am fost salvat, am fost într-o stare gravă cu COVID, de ziua mea. M-am vindecat, am plecat din spital”, mai povestește el.

După o lună povestește că a făcut doza a doua. Recent a făcut și doza booster.

Spune că dacă nu-l salvau medicii „Moș Crăciun nu mai vorbea astăzi”.

„Ce dovadă mai mare vreți? Aș face pariu cu cine vreți. Voi care sunteți antivacciniști, nu aveți curaj să veniți să lucrați o zi cot la cot cu dumnealor. Când veți veni să lucrați cot la cot cu acești medici atunci am să fiu de acord cu voi, până atunci nu pot fi de acord cu voi. Vaccinați-vă fraților, boala există, și vaccinu există”, transmite Moș Crăciun.

