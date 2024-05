Moscova, acoperită de zăpadă în ajunul Zilei Victoriei asupra Germaniei naziste. Ninsoarea nu va împiedica parada militară prezidată de Putin VIDEO

A nins miercuri, 8 mai, la Moscova, iar orașul s-a acoperit cu o pătură albă, în ajunul Zilei Victoriei asupra Germaniei naziste, cea mai importantă sărbătoare a Rusiei, relatează EFE.

Lapoviţă fusese semnalată încă de marţi în capitala rusă, cu 13 milioane de locuitori, şi fulgi de zăpadă au căzut în cursul serii, dar miercuri, 8 mai, a nins mai abundent.

Snow blankets Moscow. Everyone is waiting for Putin. pic.twitter.com/yxsSpw4Om7

Dacă stratul subţire de zăpadă depus la primele ore ale dimineţii s-a topit după ce soarele şi-a făcut apariţia pentru scurt timp după orele prânzului, străzile s-au acoperit din nou cu o pătură albă după-amiază la Moscova, unde s-a înregistrat un viscol puternic.

Temperaturile au scăzut până la minus 1-2 grade în timpul nopţii şi la primele ore ale dimineţii, o vreme neobişnuită pentru începutul lunii mai în centrul părţii europene a Rusiei.

Serviciile meteorologice au precizat că la Moscova se înregistrează în prezent cele mai scăzute temperaturi de la sfârşitul secolului trecut (1999), prognozând că frigul se va atenua abia în weekend, iar temperaturile nu vor depăşi în medie 10 grade zilnic până la jumătatea lunii mai.

Cu toate acestea, autorităţile spun că vremea rece nu va forţa nicio modificare la tradiţionala paradă militară din Piaţa Roşie, care va fi prezidată joi, 9 mai, de preşedintele rus Vladimir Putin.

END TIME NEWS – Moscow is covered in snow

Forecasters note abnormally low temperatures and predict that May 9 will be the coldest weather this month in the last 25 years. Warming is expected by mid-May.

Is this what #GlobalWarming looks like? #ClimateScam! pic.twitter.com/Q1KVeiIPju